https://ria.ru/20230124/kruizy-1847144671.html

МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России

МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России - РИА Новости, 24.01.2023

МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России

Минэкономразвития разработает план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России, в их число войдут строительство и ремонт судов,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:14

2023-01-24T17:14

2023-01-24T17:14

туризм

экономика

дмитрий чернышенко

технологии

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэкономразвития разработает план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России, в их число войдут строительство и ремонт судов, причальных стенок, речных вокзалов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина. "На недавнем совещании в правительстве Минэкономразвития было поручено совместно со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнесом, что самое важное, подготовить проект плана мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России в период до 2024 года", - сказал Чернышенко. Он указал, что круизная отрасль захватывает сразу несколько сфер. "В том числе здесь работа Минпромторга, с точки зрения организации производства этих судов и формирования спроса, нормативки по утилизационному сбору. Здесь и перспективные технологии, поскольку Минобрнауки создает такие технологии, которые позволяют нашим предпринимателям делать экологически чистые электрические суда, например. Большая работа касается инфраструктуры, причальных стен, речных вокзалов", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что проект мероприятий будет синхронизирован со всеми государственными программами, которые были ранее запущены в этой сфере.

https://ria.ru/20230124/nds-1847110916.html

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