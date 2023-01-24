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МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России
МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России - РИА Новости, 24.01.2023
МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России
Минэкономразвития разработает план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России, в их число войдут строительство и ремонт судов,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:14
2023-01-24T17:14
2023-01-24T17:14
туризм
экономика
дмитрий чернышенко
технологии
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэкономразвития разработает план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России, в их число войдут строительство и ремонт судов, причальных стенок, речных вокзалов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина. "На недавнем совещании в правительстве Минэкономразвития было поручено совместно со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнесом, что самое важное, подготовить проект плана мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России в период до 2024 года", - сказал Чернышенко. Он указал, что круизная отрасль захватывает сразу несколько сфер. "В том числе здесь работа Минпромторга, с точки зрения организации производства этих судов и формирования спроса, нормативки по утилизационному сбору. Здесь и перспективные технологии, поскольку Минобрнауки создает такие технологии, которые позволяют нашим предпринимателям делать экологически чистые электрические суда, например. Большая работа касается инфраструктуры, причальных стен, речных вокзалов", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что проект мероприятий будет синхронизирован со всеми государственными программами, которые были ранее запущены в этой сфере.
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экономика, дмитрий чернышенко, технологии, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Туризм, Новости - Туризм
МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России
Чернышенко: МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России