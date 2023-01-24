https://ria.ru/20230124/kpp-1847015964.html

В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью

В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью - РИА Новости, 24.01.2023

В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью

Два новых контрольно-пропускных пункта на границе с Ростовской областью планируется открыть в ДНР, также будет расширен уже имеющийся КПП "Успенка", сообщил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:28

2023-01-24T11:28

2023-01-24T12:12

специальная военная операция на украине

общество

денис пушилин

ростовская область

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два новых контрольно-пропускных пункта на границе с Ростовской областью планируется открыть в ДНР, также будет расширен уже имеющийся КПП "Успенка", сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Успенку" планируем расширять практически в два раза за счет старого терминала. Что касается пешеходного перехода, там планируем поставить терминал для сканера, чтобы люди могли быстро и не под открытым небом проходить. Плюс еще между Новоазовском и "Успенкой" планируем еще два новых КПП с подводом дороги", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, это позволит разгрузить имеющиеся контрольно-пропускные пункты, которые испытывает повышенную нагрузку, в том числе за счет ввозимых в республику стройматериалов. Дополнительные КПП, отметил он, позволят снизить и цены на продукты в ДНР. "У нас сейчас идет борьба с ценами. Никак не получается в полной мере выровнять цены как в Ростовской области. Одна из причин, которую мы выявили, лежит как раз в логистике - фуры стоят долго в очередях. Цена на перевозку в наш регион по сути в 2-2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион", - объяснил Пушилин. По его словам, рассматривается возможность выделения отдельных линий для перевозки продуктов питания.

https://ria.ru/20230122/mobilizatsiya-1846543406.html

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Кирилл Волков

общество, денис пушилин, ростовская область, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр