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В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/kpp-1847015964.html
В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью
В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью - РИА Новости, 24.01.2023
В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью
Два новых контрольно-пропускных пункта на границе с Ростовской областью планируется открыть в ДНР, также будет расширен уже имеющийся КПП "Успенка", сообщил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:28
2023-01-24T12:12
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
ростовская область
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два новых контрольно-пропускных пункта на границе с Ростовской областью планируется открыть в ДНР, также будет расширен уже имеющийся КПП "Успенка", сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Успенку" планируем расширять практически в два раза за счет старого терминала. Что касается пешеходного перехода, там планируем поставить терминал для сканера, чтобы люди могли быстро и не под открытым небом проходить. Плюс еще между Новоазовском и "Успенкой" планируем еще два новых КПП с подводом дороги", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, это позволит разгрузить имеющиеся контрольно-пропускные пункты, которые испытывает повышенную нагрузку, в том числе за счет ввозимых в республику стройматериалов. Дополнительные КПП, отметил он, позволят снизить и цены на продукты в ДНР. "У нас сейчас идет борьба с ценами. Никак не получается в полной мере выровнять цены как в Ростовской области. Одна из причин, которую мы выявили, лежит как раз в логистике - фуры стоят долго в очередях. Цена на перевозку в наш регион по сути в 2-2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион", - объяснил Пушилин. По его словам, рассматривается возможность выделения отдельных линий для перевозки продуктов питания.
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ростовская область
донецкая народная республика
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общество, денис пушилин, ростовская область, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:28 24.01.2023 (обновлено: 12:12 24.01.2023)
 
В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью

В ДНР откроют два новых КПП на границе с Ростовской областью и расширят "Успенку"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБеженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два новых контрольно-пропускных пункта на границе с Ростовской областью планируется открыть в ДНР, также будет расширен уже имеющийся КПП "Успенка", сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Успенку" планируем расширять практически в два раза за счет старого терминала. Что касается пешеходного перехода, там планируем поставить терминал для сканера, чтобы люди могли быстро и не под открытым небом проходить. Плюс еще между Новоазовском и "Успенкой" планируем еще два новых КПП с подводом дороги", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, это позволит разгрузить имеющиеся контрольно-пропускные пункты, которые испытывает повышенную нагрузку, в том числе за счет ввозимых в республику стройматериалов. Дополнительные КПП, отметил он, позволят снизить и цены на продукты в ДНР.
"У нас сейчас идет борьба с ценами. Никак не получается в полной мере выровнять цены как в Ростовской области. Одна из причин, которую мы выявили, лежит как раз в логистике - фуры стоят долго в очередях. Цена на перевозку в наш регион по сути в 2-2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион", - объяснил Пушилин.
По его словам, рассматривается возможность выделения отдельных линий для перевозки продуктов питания.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДенис ПушилинРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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