https://ria.ru/20230124/kosovo-1847075706.html

Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по Косово

Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по Косово - РИА Новости, 24.01.2023

Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по Косово

Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по урегулированию в Косово и ничего не подписали, граждане страны могут не беспокоиться, заявил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:34

2023-01-24T14:34

2023-01-24T17:38

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БЕЛГРАД, 24 янв - РИА Новости. Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по урегулированию в Косово и ничего не подписали, граждане страны могут не беспокоиться, заявил сербский лидер Александр Вучич.Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого"."Нам нужен мир и ответственный подход. Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали, нигде не стоит наше согласие. Во всяком случае, перед нами тяжелый период и нам будет необходимо больше труда, энергии и, прежде всего единства", - написал президент.В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре".Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.Вучич ранее подробно объяснил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, почему не поддерживает санкции против России.По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html

https://ria.ru/20230112/davlenie-1844497888.html

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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, йенс плетнер, косово, сербия, евросоюз, оон, белград (город)