14:34 24.01.2023 (обновлено: 17:38 24.01.2023)
Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по Косово
Вучич: власти Сербии ничего не подписали по Косово, народ может не волноваться
© AP Photo / Darko VojinovicСербы Косово с флагом Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербы Косово с флагом Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 янв - РИА Новости. Власти Сербии пока не дали согласия на предложения Запада по урегулированию в Косово и ничего не подписали, граждане страны могут не беспокоиться, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Глава сербского государства рассказал в ночь на вторник в обращении к гражданам, что представители стран Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций в случае несогласия с фактическим признанием независимости самопровозглашенной республики Косово, также речь шла о возможном отзыве безвизового режима с ЕС, приостановке евроинтеграции и целом комплексе политическо-экономических мер, фактически санкций против Белграда. Вучич напомнил, что это его последний мандат на посту президента и что он "не поколебался бы подать в отставку, чтобы выиграть время для страны", но добавил, что "сейчас не время для этого".
"Нам нужен мир и ответственный подход. Народ не должен беспокоиться, потому что мы ничего не подписали, нигде не стоит наше согласие. Во всяком случае, перед нами тяжелый период и нам будет необходимо больше труда, энергии и, прежде всего единства", - написал президент.
В понедельник правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное проблеме Косово и Метохии, с участием главы государства. Вучич на совещания призвал членов кабмина к приверженности единству. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград обострилось, так как изменились геополитические обстоятельства, а Сербия уже 334 дня не вводит санкции против России, поэтому "у всех на радаре".
Ранее в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косовоалбанскими властями. Президент Сербии после встречи с ними заявлял, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Вучич также дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникнут перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Сербский лидер ранее также указывал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Он также предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Вучич ранее подробно объяснил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, почему не поддерживает санкции против России.
По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос "почему некоторые мировые державы не соблюдают Устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии" в отношении Косово и Метохии.
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