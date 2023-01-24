https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847009421.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 49 новых случаев COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:11

2023-01-24T11:11

2023-01-24T11:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 49 новых случаев COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 49, госпитализировано 44 человека, выздоровело 118 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 140 новый случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847007508.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии