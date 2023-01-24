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В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847009421.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 49 новых случаев COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:11
2023-01-24T11:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 49 новых случаев COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 49, госпитализировано 44 человека, выздоровело 118 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 140 новый случаев COVID-19.
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здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:11 24.01.2023
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 49 новых случаев COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 49, госпитализировано 44 человека, выздоровело 118 человек за сутки, два человека умерло", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 140 новый случаев COVID-19.
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
11:05Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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