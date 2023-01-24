https://ria.ru/20230124/klishas-1847012810.html

Клишас пояснил, почему Совфед не поддержал законопроект об усыновлении

Клишас пояснил, почему Совфед не поддержал законопроект об усыновлении - РИА Новости, 24.01.2023

Клишас пояснил, почему Совфед не поддержал законопроект об усыновлении

Конституционный комитет Совфеда не поддерживает концепцию законопроекта об усыновлении, существенно ущемляющую права детей жить и воспитываться в родной семье,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:18

2023-01-24T11:18

2023-01-24T11:18

общество

андрей клишас

александр хинштейн

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда не поддерживает концепцию законопроекта об усыновлении, существенно ущемляющую права детей жить и воспитываться в родной семье, семье своих родственников, заявил глава комитета Андрей Клишас. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что предложил Совету Думы перенести рассмотрение законопроекта с учетом того резонанса, который вызвал документ. Депутат отметил, что получает много обращений по проекту, усложняющему порядок усыновления и опеки, в том числе для родственников. "Правительственный законопроект о порядке усыновления и установлении опеки в отношении детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает изменения, связанные с ужесточением административной процедуры устройства таких детей на воспитание в семью. Эти изменения касаются ограничения прав "потенциальных" усыновителей ребенка. Кроме того, расширяются полномочия органов опеки и попечительства", - написал Клишас в своем Telegram-канале По его словам, поддерживая необходимость обеспечения полноценной защиты прав детей при их устройстве на воспитание в семью, "комитет не поддерживает концепцию законопроекта, существенно ущемляющую права детей, жить и воспитываться в родной семье (семье своих родственников) и вытекающее из него приоритетное право родственников на устройство таких детей в свои семьи". Кроме того, исключается объективный фактор кровнородственных отношений из числа критериев, учитываемых при выборе формы устройства ребенка, которая в наибольшей степени соответствовала бы его интересам, добавил он. По мнению сенатора, "вызывает вопросы ряд положений, предусматривающих процедуры обязательного социально-психологического обследования, увеличения перечня документов, которые должен предоставить "потенциальный" усыновитель, а также возможность привлечения органами опеки и попечительства организаций к деятельности по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей".

https://ria.ru/20230123/opeka-1846863763.html

https://ria.ru/20230120/usynovlenie-1846177039.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, андрей клишас, александр хинштейн, совет федерации рф, госдума рф