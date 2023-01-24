https://ria.ru/20230124/johnson-1847099612.html

Джонсон призвал Запад предоставить Киеву более мощное оружие

Джонсон призвал Запад предоставить Киеву более мощное оружие - РИА Новости, 24.01.2023

Джонсон призвал Запад предоставить Киеву более мощное оружие

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит Запад предоставить Киеву артиллерию большей дальности, танки и самолеты, поскольку украинские войска... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:22

2023-01-24T15:22

2023-01-24T15:23

специальная военная операция на украине

борис джонсон

сергей лавров

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киев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит Запад предоставить Киеву артиллерию большей дальности, танки и самолеты, поскольку украинские войска не могут "поражать цели". "Им нужен "огонь на большую дальность" - артиллерия большей дальности действия", - пишет Джонсон в своей статье для Mail. По его словам, украинские войска могут различать "командные центры и склады боеприпасов", но не "поражать эти цели имеющимися у них системами". "Им нужны самолеты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать территорию", – добавил экс-премьер. Он заявляет, что Киеву нужны "сотни танков" и давать их должны США, Германия, Польша и "многие другие". По его словам, западным странам стоило бы "удвоить и утроить" помощь Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

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киев

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борис джонсон, сергей лавров, россия, киев, украина, нато