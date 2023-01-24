https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1847012286.html

В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины

В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины - РИА Новости, 24.01.2023

В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины

Двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске пострадали при обстреле города украинскими войсками из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:17

2023-01-24T11:17

2023-01-24T13:39

специальная военная операция на украине

происшествия

иловайск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске пострадали при обстреле города украинскими войсками из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики… населенный пункт Иловайск: ранены двое сотрудников локомотивного депо, мужчины 1976 и 1975 годов рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. В представительстве добавили, что в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Иловайску семь ракет из РСЗО, три из которых - из HIMARS.

иловайск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины