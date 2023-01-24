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В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины
В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины - РИА Новости, 24.01.2023
В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины
Двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске пострадали при обстреле города украинскими войсками из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:17
2023-01-24T13:39
специальная военная операция на украине
происшествия
иловайск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске пострадали при обстреле города украинскими войсками из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики… населенный пункт Иловайск: ранены двое сотрудников локомотивного депо, мужчины 1976 и 1975 годов рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. В представительстве добавили, что в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Иловайску семь ракет из РСЗО, три из которых - из HIMARS.
иловайск
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происшествия, иловайск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иловайск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:17 24.01.2023 (обновлено: 13:39 24.01.2023)
 
В Иловайске два человека пострадали при обстреле из РСЗО со стороны Украины

Представительство ДНР: двое мужчин ранены при обстреле ВСУ Иловайска из РСЗО

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске пострадали при обстреле города украинскими войсками из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 января поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики… населенный пункт Иловайск: ранены двое сотрудников локомотивного депо, мужчины 1976 и 1975 годов рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

Мужчины заклеивают окна пленкой, поврежденные в результате обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

Женщина убирается в здании после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела Иловайска.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

Электрики восстанавливают линию электропередачи после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

Женщина убирает осколки стекла в одном из зданий после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
В представительстве добавили, что в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Иловайску семь ракет из РСЗО, три из которых - из HIMARS.
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