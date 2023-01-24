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Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ
Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ
Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:20
2023-01-24T12:20
в мире
олаф шольц
германия
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, пишет газета Financial Times. По данным издания, на фоне этой ситуации польские и словацкие чиновники, а также немецкие промышленники предупреждают, что "будущие закупки и военное сотрудничество" находятся под угрозой. ЕС и НАТО после начала спецоперации пытались "поощрять европейские правительства работать над совместными оборонными проектами, но негодование, вызванное отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 в Киев, дало другим странам повод усомниться в партнерских качествах Германии", приводит издание слова чиновников. Как отмечается, производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора. Ранее газета Financial Times сообщала, что акции оборонных компаний в Германии высоко взлетели после начала кризиса на Украине из-за роста спроса. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Заместитель министра иностранных дел Польши, заявившей о готовности передать Украине свои танки Leopard 2 в случае получения разрешения на это от Германии, Аркадиуш Мулярчик отметил, что ФРГ попадет в международную изоляцию, если не даст такого согласия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230124/nato-1847020076.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, нато, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, НАТО, Евросоюз
12:20 24.01.2023
 
Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ

FT: позиция Германии по танкам для Украины подрывает доверие к оборонному сектору страны

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, пишет газета Financial Times.
По данным издания, на фоне этой ситуации польские и словацкие чиновники, а также немецкие промышленники предупреждают, что "будущие закупки и военное сотрудничество" находятся под угрозой.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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НАТО не должна быть стороной конфликта не Украине, заявили в Германии
ЕС и НАТО после начала спецоперации пытались "поощрять европейские правительства работать над совместными оборонными проектами, но негодование, вызванное отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 в Киев, дало другим странам повод усомниться в партнерских качествах Германии", приводит издание слова чиновников.
Как отмечается, производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора.
Ранее газета Financial Times сообщала, что акции оборонных компаний в Германии высоко взлетели после начала кризиса на Украине из-за роста спроса.
Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
Заместитель министра иностранных дел Польши, заявившей о готовности передать Украине свои танки Leopard 2 в случае получения разрешения на это от Германии, Аркадиуш Мулярчик отметил, что ФРГ попадет в международную изоляцию, если не даст такого согласия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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