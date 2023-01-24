https://ria.ru/20230124/germaniya-1847031236.html

Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ

Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ

Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:20

2023-01-24T12:20

2023-01-24T12:20

в мире

олаф шольц

германия

украина

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, пишет газета Financial Times. По данным издания, на фоне этой ситуации польские и словацкие чиновники, а также немецкие промышленники предупреждают, что "будущие закупки и военное сотрудничество" находятся под угрозой. ЕС и НАТО после начала спецоперации пытались "поощрять европейские правительства работать над совместными оборонными проектами, но негодование, вызванное отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 в Киев, дало другим странам повод усомниться в партнерских качествах Германии", приводит издание слова чиновников. Как отмечается, производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора. Ранее газета Financial Times сообщала, что акции оборонных компаний в Германии высоко взлетели после начала кризиса на Украине из-за роста спроса. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Заместитель министра иностранных дел Польши, заявившей о готовности передать Украине свои танки Leopard 2 в случае получения разрешения на это от Германии, Аркадиуш Мулярчик отметил, что ФРГ попадет в международную изоляцию, если не даст такого согласия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230124/nato-1847020076.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, германия, украина, нато, евросоюз