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Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Эсватини культивирование российских зерновых, а также сооружение ирригационных систем в этой стране. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:23
2023-01-24T13:23
2023-01-24T13:23
в мире
сергей лавров
россия
африка
эсватини (свазиленд)
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Эсватини культивирование российских зерновых, а также сооружение ирригационных систем в этой стране. "Мы наметили приоритетные направления деловой кооперации. Госпожа министр их перечислила - это и разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна, включая культивирование наших зерновых на территории Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой стране", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
https://ria.ru/20230124/udobreniya-1847052494.html
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в мире, сергей лавров, россия, африка, эсватини (свазиленд)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Африка, Эсватини (Свазиленд)
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини
Лавров обсудил культивирование российских зерновых и ирригационные системы в Эсватини