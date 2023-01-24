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Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини - РИА Новости, 24.01.2023
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Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Эсватини культивирование российских зерновых, а также сооружение ирригационных систем в этой стране. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:23
2023-01-24T13:23
в мире
сергей лавров
россия
африка
эсватини (свазиленд)
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Эсватини культивирование российских зерновых, а также сооружение ирригационных систем в этой стране. "Мы наметили приоритетные направления деловой кооперации. Госпожа министр их перечислила - это и разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна, включая культивирование наших зерновых на территории Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой стране", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
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россия
африка
эсватини (свазиленд)
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в мире, сергей лавров, россия, африка, эсватини (свазиленд)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Африка, Эсватини (Свазиленд)
13:23 24.01.2023
 
Лавров обсудил культивирование российских зерновых в Эсватини

Лавров обсудил культивирование российских зерновых и ирригационные системы в Эсватини

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Эсватини культивирование российских зерновых, а также сооружение ирригационных систем в этой стране.
"Мы наметили приоритетные направления деловой кооперации. Госпожа министр их перечислила - это и разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна, включая культивирование наших зерновых на территории Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой стране", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
13:10
Эсватини и Россия попросят ООН оперативно отправить удобрения в королевство
 
В миреСергей ЛавровРоссияАфрикаЭсватини (Свазиленд)
 
 
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