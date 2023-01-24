https://ria.ru/20230124/donbass-1847121356.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска выпустили по Александровке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:11
2023-01-24T16:11
2023-01-24T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дальнее – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Александровке пять снарядов натовского калибра