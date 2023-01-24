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Экс-агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Экс-агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской, пишут СМИ
Экс-агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Экс-агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской, пишут СМИ
Бывший высокопоставленный агент ФБР Чарльз Макгонигал не признает своей вины по обвинениям в работе на попавшего под американские санкции российского бизнесмена РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T02:40
2023-01-24T02:46
олег дерипаска
джанет йеллен
сша
вашингтон (штат)
колумбия
фбр
русал
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший высокопоставленный агент ФБР Чарльз Макгонигал не признает своей вины по обвинениям в работе на попавшего под американские санкции российского бизнесмена Олега Дерипаску, сообщает телеканал ABC. Ранее американское министерство юстиции сообщило, что власти США предъявили обвинения в нарушении санкций бывшему агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу и отставному советско-российскому дипломату Сергею Шестакову, которые якобы работали на Олега Дерипаску. В минюсте США заявили, что Шестаков и Макгонигал в 2021 году якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций США". Во время работы в ФБР Макгонигал занимался российскими предпринимателями, включая Дерипаску, добавляли в министерстве юстиции. "Макгонигал не признал себя виновным по обвинению из четырех пунктов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что задержанным также предъявляются обвинения в сговоре с целью отмывания денег. "Русал" был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, а исключен - в январе 2019, когда американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Груп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибирэнерго" после того, как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,5% и перестал управлять компанией через совет директоров. При этом Дерипаска все еще включен в санкционный список США. Дерипаска называл незаконными санкции против него и в 2019 году подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Позднее суд США отказал ему в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, а Дерипаска, как передавал его представитель, назвал это решение предсказуемо абсурдным и намеревался дальше защищать себя. В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде. В 2021-м ФБР провело обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена тогда подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США. Минюст США тогда этот обыск комментировать не стал. Весной 2022 года апелляционный суд США по округу Колумбия также отклонил апелляцию Дерипаски об отмене американских санкций. Дерипаска также просил верховный суд США принять к рассмотрению его иск к министру финансов США Джанет Йеллен и решить, не вышла ли она за пределы полномочий, продолжая применять санкции, введенные против Дерипаски в 2018 году. Верховный суд США в октябре 2022 года эту попытку Дерипаски опротестовать введенные против него санкции тоже отклонил.
https://ria.ru/20230110/deripaska-1843883335.html
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олег дерипаска, джанет йеллен, сша, вашингтон (штат), колумбия, фбр, русал, в мире
Олег Дерипаска, Джанет Йеллен, США, Вашингтон (штат), Колумбия, ФБР, Русал, В мире
02:40 24.01.2023 (обновлено: 02:46 24.01.2023)
 
Экс-агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской, пишут СМИ

ABC: бывший высокопоставленный агент ФБР отрицает вину по обвинениям в связях с Дерипаской

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший высокопоставленный агент ФБР Чарльз Макгонигал не признает своей вины по обвинениям в работе на попавшего под американские санкции российского бизнесмена Олега Дерипаску, сообщает телеканал ABC.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что власти США предъявили обвинения в нарушении санкций бывшему агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу и отставному советско-российскому дипломату Сергею Шестакову, которые якобы работали на Олега Дерипаску. В минюсте США заявили, что Шестаков и Макгонигал в 2021 году якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций США". Во время работы в ФБР Макгонигал занимался российскими предпринимателями, включая Дерипаску, добавляли в министерстве юстиции.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:30
Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски
"Макгонигал не признал себя виновным по обвинению из четырех пунктов", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что задержанным также предъявляются обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
"Русал" был включен в санкционный список США в апреле 2018 года, а исключен - в январе 2019, когда американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Груп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибирэнерго" после того, как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,5% и перестал управлять компанией через совет директоров. При этом Дерипаска все еще включен в санкционный список США.
Дерипаска называл незаконными санкции против него и в 2019 году подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Позднее суд США отказал ему в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, а Дерипаска, как передавал его представитель, назвал это решение предсказуемо абсурдным и намеревался дальше защищать себя. В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.
В 2021-м ФБР провело обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена тогда подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США. Минюст США тогда этот обыск комментировать не стал.
Весной 2022 года апелляционный суд США по округу Колумбия также отклонил апелляцию Дерипаски об отмене американских санкций. Дерипаска также просил верховный суд США принять к рассмотрению его иск к министру финансов США Джанет Йеллен и решить, не вышла ли она за пределы полномочий, продолжая применять санкции, введенные против Дерипаски в 2018 году. Верховный суд США в октябре 2022 года эту попытку Дерипаски опротестовать введенные против него санкции тоже отклонил.
Президент компании РУСАЛ Олег Дерипаска на Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 00:54
Биография Олега Дерипаски
 
Олег ДерипаскаДжанет ЙелленСШАВашингтон (штат)КолумбияФБРРусалВ мире
 
 
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