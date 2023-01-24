https://ria.ru/20230124/blagoustroystvo-1846999391.html

Рязанской области выделят еще 80 миллионов рублей на благоустройство

Рязанской области выделят еще 80 миллионов рублей на благоустройство - РИА Новости, 24.01.2023

Рязанской области выделят еще 80 миллионов рублей на благоустройство

Рязанской области выделят дополнительно 80 миллионов рублей на благоустройство, средства направят на победивший на Всероссийском конкурсе проект благоустройства РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:34

2023-01-24T10:34

2023-01-24T10:34

рязанская область

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Рязанской области выделят дополнительно 80 миллионов рублей на благоустройство, средства направят на победивший на Всероссийском конкурсе проект благоустройства Соборной площади в Касимове, сообщила пресс-служба правительства региона. По информации председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, город Касимов вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант. "Конкурс внеочередной, он проводится в связи с поручением Президента РФ об увеличении финансирования лучших работ – до 20 миллиардов рублей в год. 80,8 миллиона рублей предусмотрено на реализацию первого этапа проекта "Слияние времен: ансамбль площади Соборная города Касимов". Всего на эти цели будет направлено 290,8 миллиона рублей", - цитируются в сообщении слова Макарова. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал Касимов туристической жемчужиной региона. "Но его надо приводить в порядок. Спасать уникальные памятники культуры, создавать удобные рекреационные пространства. Это необходимо и горожанам, и нашим гостям. Победа в конкурсе и реализация первого этапа – это старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды", – написал Малков в своем Telegram-канале.

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область