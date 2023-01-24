https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847182620.html

Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе

Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе - РИА Новости, 24.01.2023

Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:25

2023-01-24T19:25

2023-01-24T19:35

белгородская область

политика

владимир путин

вячеслав гладков

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба в регионе, а также оказания помощи жителям.По словам Путина, регион демонстрирует хорошие результаты стабильного развития, но есть вопросы, требующие особого внимания."Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством," - предложил глава государства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".

https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html

белгородская область

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, политика, владимир путин, вячеслав гладков, россия, республика крым