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Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
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Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:25
2023-01-24T19:35
белгородская область
политика
владимир путин
вячеслав гладков
россия
республика крым
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба в регионе, а также оказания помощи жителям.По словам Путина, регион демонстрирует хорошие результаты стабильного развития, но есть вопросы, требующие особого внимания."Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством," - предложил глава государства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
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белгородская область, политика, владимир путин, вячеслав гладков, россия, республика крым
Белгородская область, Политика, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Россия, Республика Крым
19:25 24.01.2023 (обновлено: 19:35 24.01.2023)
 
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе

Путин предложил губернатору Белгородской области обсудить вопросы обеспечения безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба в регионе, а также оказания помощи жителям.
По словам Путина, регион демонстрирует хорошие результаты стабильного развития, но есть вопросы, требующие особого внимания.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:06
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
"Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством," - предложил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
 
Белгородская областьПолитикаВладимир ПутинВячеслав ГладковРоссияРеспублика Крым
 
 
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