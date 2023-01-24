https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847182620.html
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:25
2023-01-24T19:25
2023-01-24T19:35
белгородская область
политика
владимир путин
вячеслав гладков
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республика крым
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба в регионе, а также оказания помощи жителям.По словам Путина, регион демонстрирует хорошие результаты стабильного развития, но есть вопросы, требующие особого внимания."Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством," - предложил глава государства.Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".
https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html
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белгородская область, политика, владимир путин, вячеслав гладков, россия, республика крым
Белгородская область, Политика, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Россия, Республика Крым
19:25 24.01.2023 (обновлено: 19:35 24.01.2023)
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность в регионе
Путин предложил губернатору Белгородской области обсудить вопросы обеспечения безопасности
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работы оперативного штаба в регионе, а также оказания помощи жителям.
По словам Путина, регион демонстрирует хорошие результаты стабильного развития, но есть вопросы, требующие особого внимания.
"Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством," - предложил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 года поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим "среднего уровня реагирования".