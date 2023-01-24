https://ria.ru/20230124/archaeology-1846862527.html
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим - РИА Новости, 24.01.2023
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим
Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:10
2023-01-24T11:10
2023-01-24T11:10
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археология
великобритания
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. По мнению сотрудников институций, само слово не является неправильным — оно дегуманизирует. Использование словосочетания "мумифицированный человек" якобы побуждает посетителей думать о личности (individual). "Если известно имя, мы употребляем его. Если нет, то говорим "мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек", потому что имеем в виду людей, а не предметы", — уточняет представитель Национальных музеев Шотландии. Термин "мумия" используется с 1615 года. Считается, что он произошел от арабского слова, означающего бальзамирующее вещество битум.
https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, великобритания
Культура, Новости культуры, Археология, Великобритания
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим
Лондонский Британский музей назвал термин "мумия" дегуманизирующим и отказался от него
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет
LBC.
По мнению сотрудников институций, само слово не является неправильным — оно дегуманизирует. Использование словосочетания "мумифицированный человек" якобы побуждает посетителей думать о личности (individual).
"Если известно имя, мы употребляем его. Если нет, то говорим "мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек", потому что имеем в виду людей, а не предметы", — уточняет представитель Национальных музеев Шотландии.
Термин "мумия" используется с 1615 года. Считается, что он произошел от арабского слова, означающего бальзамирующее вещество битум.