https://ria.ru/20230124/archaeology-1846862527.html

В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим

В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим - РИА Новости, 24.01.2023

В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим

Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:10

2023-01-24T11:10

2023-01-24T11:10

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. По мнению сотрудников институций, само слово не является неправильным — оно дегуманизирует. Использование словосочетания "мумифицированный человек" якобы побуждает посетителей думать о личности (individual). "Если известно имя, мы употребляем его. Если нет, то говорим "мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек", потому что имеем в виду людей, а не предметы", — уточняет представитель Национальных музеев Шотландии. Термин "мумия" используется с 1615 года. Считается, что он произошел от арабского слова, означающего бальзамирующее вещество битум.

https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, великобритания