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В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
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В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим - РИА Новости, 24.01.2023
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим
Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:10
2023-01-24T11:10
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC. По мнению сотрудников институций, само слово не является неправильным — оно дегуманизирует. Использование словосочетания "мумифицированный человек" якобы побуждает посетителей думать о личности (individual). "Если известно имя, мы употребляем его. Если нет, то говорим "мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек", потому что имеем в виду людей, а не предметы", — уточняет представитель Национальных музеев Шотландии. Термин "мумия" используется с 1615 года. Считается, что он произошел от арабского слова, означающего бальзамирующее вещество битум.
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новости культуры, археология, великобритания
Культура, Новости культуры, Археология, Великобритания
11:10 24.01.2023
 
В Великобритании сочли слово "мумия" дегуманизирующим

Лондонский Британский музей назвал термин "мумия" дегуманизирующим и отказался от него

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве
Экспонат на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский Британский музей и Национальные музеи Шотландии решили отказаться от термина "мумия", пишет LBC.
По мнению сотрудников институций, само слово не является неправильным — оно дегуманизирует. Использование словосочетания "мумифицированный человек" якобы побуждает посетителей думать о личности (individual).
"Если известно имя, мы употребляем его. Если нет, то говорим "мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или человек", потому что имеем в виду людей, а не предметы", — уточняет представитель Национальных музеев Шотландии.
Термин "мумия" используется с 1615 года. Считается, что он произошел от арабского слова, означающего бальзамирующее вещество битум.
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