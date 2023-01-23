https://ria.ru/20230123/vizit-1846783689.html

Пентагон готовит визит Маккарти на Тайвань

Пентагон готовит визит Маккарти на Тайвань - РИА Новости, 23.01.2023

Пентагон готовит визит Маккарти на Тайвань

Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита спикера палаты представителей Кевина Маккарти на Тайвань, который, предположительно, состоится весной,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:12

2023-01-23T14:12

2023-01-23T14:29

в мире

тайвань

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита спикера палаты представителей Кевина Маккарти на Тайвань, который, предположительно, состоится весной, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленного чиновника."Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань", - говорится в сообщении издания.Согласно Punchbowl News, чиновники администрации президента США Джо Байдена ожидают, что Маккарти совершит визит весной. Отмечается, что Пентагону при планировании поездки придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230118/tayvan-1845781752.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, министерство обороны сша, сша