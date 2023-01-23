14:12 23.01.2023 (обновлено: 14:29 23.01.2023)
Пентагон готовит визит Маккарти на Тайвань
Пентагон готовит визит спикера палаты представителей Маккарти на Тайвань
© AP Photo / Jose Luis MaganaНовоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита спикера палаты представителей Кевина Маккарти на Тайвань, который, предположительно, состоится весной, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленного чиновника.
"Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань", - говорится в сообщении издания.
Согласно Punchbowl News, чиновники администрации президента США Джо Байдена ожидают, что Маккарти совершит визит весной. Отмечается, что Пентагону при планировании поездки придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.