https://ria.ru/20230123/usynovlenie-1846871868.html

Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении

Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении - РИА Новости, 23.01.2023

Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении

Конституционный комитет Совфеда не поддержал правительственный законопроект об усыновлении, сообщил глава комитета Андрей Клишас. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:14

2023-01-23T17:14

2023-01-23T17:28

россия

политика

андрей клишас

александр хинштейн

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда не поддержал правительственный законопроект об усыновлении, сообщил глава комитета Андрей Клишас.Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что предложил Совету Думы перенести рассмотрение законопроекта с учётом того резонанса, который вызвал документ. Депутат отметил, что получает много обращений по проекту, усложняющему порядок усыновления и опеки, в том числе для родственников."Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221223/dannye-1840830202.html

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россия, политика, андрей клишас, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф