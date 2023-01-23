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Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении - РИА Новости, 23.01.2023
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Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении
Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении - РИА Новости, 23.01.2023
Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении
Конституционный комитет Совфеда не поддержал правительственный законопроект об усыновлении, сообщил глава комитета Андрей Клишас. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:14
2023-01-23T17:28
россия
политика
андрей клишас
александр хинштейн
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда не поддержал правительственный законопроект об усыновлении, сообщил глава комитета Андрей Клишас.Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что предложил Совету Думы перенести рассмотрение законопроекта с учётом того резонанса, который вызвал документ. Депутат отметил, что получает много обращений по проекту, усложняющему порядок усыновления и опеки, в том числе для родственников."Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
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россия, политика, андрей клишас, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Политика, Андрей Клишас, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
17:14 23.01.2023 (обновлено: 17:28 23.01.2023)
 
Комитет СФ не поддержал законопроект об усыновлении

Клишас: комитет СФ направил отрицательный отзыв на законопроект об усыновлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда не поддержал правительственный законопроект об усыновлении, сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что предложил Совету Думы перенести рассмотрение законопроекта с учётом того резонанса, который вызвал документ. Депутат отметил, что получает много обращений по проекту, усложняющему порядок усыновления и опеки, в том числе для родственников.
"Поддерживаю позицию депутата Александра Хинштейна. Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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РоссияПолитикаАндрей КлишасАлександр ХинштейнГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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