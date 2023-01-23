Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230123/turpotok-1846723377.html
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах - РИА Новости, 23.01.2023
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах
Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:09
2023-01-23T11:12
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_f8999a15fd6c0e45ab4781d70a37279c.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что, помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений. Так, по данным вице-премьера, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 миллионов человек - на 10% больше, чем в прошлом. Чернышенко также отметил, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул свои или соседние регионы.
https://ria.ru/20230120/puteshestviya-1845887914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3910b1caef9c597ad35eb0d7422a5fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия
11:09 23.01.2023 (обновлено: 11:12 23.01.2023)
 
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах

Чернышенко: турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Горнолыжный курорт "Роза Хутор". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы он (турпоток - ред.) составил более 12 миллионов человек - на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей в среднем также была высокой - от 70 до 95%", - заявил Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что, помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений. Так, по данным вице-премьера, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 миллионов человек - на 10% больше, чем в прошлом.
Чернышенко также отметил, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул свои или соседние регионы.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 06:07Туризм
Эксперты выяснили, с кем и куда в 2023 году будут путешествовать россияне
 
ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала