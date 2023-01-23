11:09 23.01.2023 (обновлено: 11:12 23.01.2023)
Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах
Чернышенко: турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год
Горнолыжный курорт "Роза Хутор". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы он (турпоток - ред.) составил более 12 миллионов человек - на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей в среднем также была высокой - от 70 до 95%", - заявил Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что, помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений. Так, по данным вице-премьера, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 миллионов человек - на 10% больше, чем в прошлом.
Чернышенко также отметил, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул свои или соседние регионы.