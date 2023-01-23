https://ria.ru/20230123/turpotok-1846723377.html

Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах

Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах - РИА Новости, 23.01.2023

Чернышенко оценил рост турпотока на зимних каникулах

Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:09

2023-01-23T11:09

2023-01-23T11:12

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, до более 12 миллионов человек, отели были загружены на 70-95%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что, помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений. Так, по данным вице-премьера, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 миллионов человек - на 10% больше, чем в прошлом. Чернышенко также отметил, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул свои или соседние регионы.

https://ria.ru/20230120/puteshestviya-1845887914.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия