https://ria.ru/20230123/tseny-1846841675.html

В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах

В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах - РИА Новости, 23.01.2023

В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах

Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:04

2023-01-23T16:04

2023-01-23T16:04

виталий хоценко

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. Хоценко сообщил, что на протяжении двух недель в торговых сетях республики проводятся рейды, которые уже принесли первые результаты. По его словам, цены на социальные продукты стали ниже. "Поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. От граждан поступают обращения, что цены в Донецке отличаются от цен в других городах. Это неправильно! Стоимость социальных продуктов должна быть одинакова для всех муниципальных образований и не только в крупных сетевых магазинах", - написал он в своем Telegram-канале. Особое внимание Хоценко рекомендовал обратить на торговые точки в Мариуполе, откуда больше всего обращений жителей. "Кроме того, важно урегулировать вопросы логистической наценки. Рейды будем продолжать", - добавил он.

https://ria.ru/20230121/dnr-1846504905.html

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, мариуполь