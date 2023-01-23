https://ria.ru/20230123/tseny-1846841675.html
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах
Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:04
2023-01-23T16:04
2023-01-23T16:04
виталий хоценко
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503891_0:295:3082:2028_1920x0_80_0_0_786af30a0e3f17ad33f11c379f984dde.jpg
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. Хоценко сообщил, что на протяжении двух недель в торговых сетях республики проводятся рейды, которые уже принесли первые результаты. По его словам, цены на социальные продукты стали ниже. "Поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. От граждан поступают обращения, что цены в Донецке отличаются от цен в других городах. Это неправильно! Стоимость социальных продуктов должна быть одинакова для всех муниципальных образований и не только в крупных сетевых магазинах", - написал он в своем Telegram-канале. Особое внимание Хоценко рекомендовал обратить на торговые точки в Мариуполе, откуда больше всего обращений жителей. "Кроме того, важно урегулировать вопросы логистической наценки. Рейды будем продолжать", - добавил он.
https://ria.ru/20230121/dnr-1846504905.html
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd1eab7f1168ae33988d3027c9f3b4bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, мариуполь
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах
Премьер ДНР Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах республики