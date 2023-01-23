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В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах - РИА Новости, 23.01.2023
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В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах - РИА Новости, 23.01.2023
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах
Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:04
2023-01-23T16:04
виталий хоценко
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. Хоценко сообщил, что на протяжении двух недель в торговых сетях республики проводятся рейды, которые уже принесли первые результаты. По его словам, цены на социальные продукты стали ниже. "Поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. От граждан поступают обращения, что цены в Донецке отличаются от цен в других городах. Это неправильно! Стоимость социальных продуктов должна быть одинакова для всех муниципальных образований и не только в крупных сетевых магазинах", - написал он в своем Telegram-канале. Особое внимание Хоценко рекомендовал обратить на торговые точки в Мариуполе, откуда больше всего обращений жителей. "Кроме того, важно урегулировать вопросы логистической наценки. Рейды будем продолжать", - добавил он.
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виталий хоценко, донецкая народная республика, донецк, мариуполь
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь
16:04 23.01.2023
 
В ДНР проведут мониторинг стоимости продуктов в магазинах

Премьер ДНР Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах республики

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в одном из магазинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики.
Хоценко сообщил, что на протяжении двух недель в торговых сетях республики проводятся рейды, которые уже принесли первые результаты. По его словам, цены на социальные продукты стали ниже.
"Поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории республики. От граждан поступают обращения, что цены в Донецке отличаются от цен в других городах. Это неправильно! Стоимость социальных продуктов должна быть одинакова для всех муниципальных образований и не только в крупных сетевых магазинах", - написал он в своем Telegram-канале.
Особое внимание Хоценко рекомендовал обратить на торговые точки в Мариуполе, откуда больше всего обращений жителей.
"Кроме того, важно урегулировать вопросы логистической наценки. Рейды будем продолжать", - добавил он.
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