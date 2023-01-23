https://ria.ru/20230123/toplivo-1846908366.html

Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо

Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо - РИА Новости, 23.01.2023

Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо

Самое дешевое в Европе дизельное топливо сейчас продается в Болгарии и Чехии, где средняя цена одного литра составляет 1,64 и 1,7 доллара соответственно,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:10

2023-01-23T19:10

2023-01-23T19:10

экономика

авто

чехия

европа

германия

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ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Самое дешевое в Европе дизельное топливо сейчас продается в Болгарии и Чехии, где средняя цена одного литра составляет 1,64 и 1,7 доллара соответственно, сообщил в понедельник РИА Новости главный аналитик пражской компании Finlord Борис Томчиак. "В частности, в Чехии низкая цена на дизельное топливо объясняется тем, что правительство республики в середине минувшего года снизило потребительский налог на автомобильное топливо, что привело и к падению цен для заказчиков. Спустя полгода кабмин вернул потребительский налог на бензин на прежний уровень, но сохранил льготу для дизельного топлива. Для сравнения – средняя стоимость одного литра дизельного топлива, например, в Германии – 2,06 доллара, в Италии – 2,09, а во Франции – 2,11 доллара", - сказал Томчиак. В свою очередь, цена одного литра бензина в Европе, по словам эксперта, сейчас самая низкая в Словении и в той же Болгарии – по 1,46 доллара. Немногим выше цены в Хорватии (1,55), Польше (1,56) и Чехии (1,65 доллара). На другой стороне ценника находятся, опять-таки, Германия (2,02), Италия (2,03) и Франция с Грецией, где один литр бензина обходится в 2,08 доллара. По словам Томчиака, помимо Чехии еще ряд стран прибегал в 2022 году к налоговым льготам ради снижения цен автомобильного топлива для потребителей. В частности, так поступали власти в Италии, Германии и Венгрии, которые ныне уже вернулись на исходные позиции. "Думаю, что так придется поступить и чешскому кабмину в отношении цен на дизельное топливо, чтобы не раскручивать спираль госдолга", - отметил Томчиак. В любом случае, считает эксперт, можно предположить, что цены бензина и дизельного топлива в Чехии и еще в ряде стран в ближайшее время начнут расти. "Долговременный период их снижения, исключением из чего была первая неделя января этого года, судя по всему, завершается", - подчеркнул Томчиак.

https://ria.ru/20230119/metan-1845764593.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, чехия, европа, германия