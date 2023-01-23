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Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо - РИА Новости, 23.01.2023
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Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо
Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо
Самое дешевое в Европе дизельное топливо сейчас продается в Болгарии и Чехии, где средняя цена одного литра составляет 1,64 и 1,7 доллара соответственно,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:10
2023-01-23T19:10
экономика
авто
чехия
европа
германия
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ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Самое дешевое в Европе дизельное топливо сейчас продается в Болгарии и Чехии, где средняя цена одного литра составляет 1,64 и 1,7 доллара соответственно, сообщил в понедельник РИА Новости главный аналитик пражской компании Finlord Борис Томчиак. "В частности, в Чехии низкая цена на дизельное топливо объясняется тем, что правительство республики в середине минувшего года снизило потребительский налог на автомобильное топливо, что привело и к падению цен для заказчиков. Спустя полгода кабмин вернул потребительский налог на бензин на прежний уровень, но сохранил льготу для дизельного топлива. Для сравнения – средняя стоимость одного литра дизельного топлива, например, в Германии – 2,06 доллара, в Италии – 2,09, а во Франции – 2,11 доллара", - сказал Томчиак. В свою очередь, цена одного литра бензина в Европе, по словам эксперта, сейчас самая низкая в Словении и в той же Болгарии – по 1,46 доллара. Немногим выше цены в Хорватии (1,55), Польше (1,56) и Чехии (1,65 доллара). На другой стороне ценника находятся, опять-таки, Германия (2,02), Италия (2,03) и Франция с Грецией, где один литр бензина обходится в 2,08 доллара. По словам Томчиака, помимо Чехии еще ряд стран прибегал в 2022 году к налоговым льготам ради снижения цен автомобильного топлива для потребителей. В частности, так поступали власти в Италии, Германии и Венгрии, которые ныне уже вернулись на исходные позиции. "Думаю, что так придется поступить и чешскому кабмину в отношении цен на дизельное топливо, чтобы не раскручивать спираль госдолга", - отметил Томчиак. В любом случае, считает эксперт, можно предположить, что цены бензина и дизельного топлива в Чехии и еще в ряде стран в ближайшее время начнут расти. "Долговременный период их снижения, исключением из чего была первая неделя января этого года, судя по всему, завершается", - подчеркнул Томчиак.
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экономика, авто, чехия, европа, германия
Экономика, Авто, Чехия, Европа, Германия
19:10 23.01.2023
 
Эксперт рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо

Чешский аналитик: самое дешевое в Европе дизельное топливо продается в Чехии и Болгарии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДизельное топливо
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо. Архивное фото
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ПРАГА, 23 янв – РИА Новости. Самое дешевое в Европе дизельное топливо сейчас продается в Болгарии и Чехии, где средняя цена одного литра составляет 1,64 и 1,7 доллара соответственно, сообщил в понедельник РИА Новости главный аналитик пражской компании Finlord Борис Томчиак.
"В частности, в Чехии низкая цена на дизельное топливо объясняется тем, что правительство республики в середине минувшего года снизило потребительский налог на автомобильное топливо, что привело и к падению цен для заказчиков. Спустя полгода кабмин вернул потребительский налог на бензин на прежний уровень, но сохранил льготу для дизельного топлива. Для сравнения – средняя стоимость одного литра дизельного топлива, например, в Германии – 2,06 доллара, в Италии – 2,09, а во Франции – 2,11 доллара", - сказал Томчиак.
В свою очередь, цена одного литра бензина в Европе, по словам эксперта, сейчас самая низкая в Словении и в той же Болгарии – по 1,46 доллара. Немногим выше цены в Хорватии (1,55), Польше (1,56) и Чехии (1,65 доллара). На другой стороне ценника находятся, опять-таки, Германия (2,02), Италия (2,03) и Франция с Грецией, где один литр бензина обходится в 2,08 доллара.
По словам Томчиака, помимо Чехии еще ряд стран прибегал в 2022 году к налоговым льготам ради снижения цен автомобильного топлива для потребителей. В частности, так поступали власти в Италии, Германии и Венгрии, которые ныне уже вернулись на исходные позиции. "Думаю, что так придется поступить и чешскому кабмину в отношении цен на дизельное топливо, чтобы не раскручивать спираль госдолга", - отметил Томчиак.
В любом случае, считает эксперт, можно предположить, что цены бензина и дизельного топлива в Чехии и еще в ряде стран в ближайшее время начнут расти. "Долговременный период их снижения, исключением из чего была первая неделя января этого года, судя по всему, завершается", - подчеркнул Томчиак.
Дешевое топливо или угроза человечеству? Что такое гидраты метана - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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