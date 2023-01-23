https://ria.ru/20230123/strakhi-1845931407.html

Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"

Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 23.01.2023

Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"

Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело?

2023-01-23T12:00

2023-01-23T12:00

2023-01-23T12:00

страхи

наталья лосева

травмы

психология

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Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы" Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело? audio/mpeg

Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы" Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело? audio/mpeg

Историю героини Алисы разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, травмы, психология, аудио