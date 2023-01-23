https://ria.ru/20230123/strakhi-1845931407.html
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 23.01.2023
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело?
2023-01-23T12:00
2023-01-23T12:00
2023-01-23T12:00
страхи
наталья лосева
травмы
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846653315_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_54ef94fbd5c684b39be186dbeec163b1.png
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело?
audio/mpeg
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело?
audio/mpeg
Историю героини Алисы разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846653315_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_57a6f1685a4eb78f802addc3b008629b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, травмы, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, травмы, Психология
Если застреваю в одежде, начинаю паниковать. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Алиса с детства боится замкнутых и узких пространств. Лифты, метро, закрытый аппарат МРТ, узкий свитер или проход глубоко под землей — повод для панической атаки. Тело перестает слушаться, давление падает, и девушка начинает задыхаться. С возрастом фобия лишь усиливается. Откуда берутся подобные страхи и как научиться контролировать тело?