https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию - РИА Новости, 23.01.2023
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию
Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию, заявил в интервью ARD Владимир Зеленский. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T02:40
2023-01-23T02:40
2023-01-23T03:14
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию, заявил в интервью ARD Владимир Зеленский.По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, великобритания, вооруженные силы украины, m1 abrams, нато, европа, сша, германия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, НАТО, Европа, США, Германия
02:40 23.01.2023 (обновлено: 03:14 23.01.2023)
Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию
Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию