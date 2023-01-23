https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html

Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию

Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию - РИА Новости, 23.01.2023

Зеленский признал, что поставки западных танков не изменят ситуацию

Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию, заявил в интервью ARD Владимир Зеленский. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T02:40

2023-01-23T02:40

2023-01-23T03:14

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Поставки нескольких десятков западных танков Украине не способны кардинально изменить ситуацию, заявил в интервью ARD Владимир Зеленский.По его мнению, поставки западной военной техники направлены на "мотивацию" ВСУ.Киевские власти уже несколько месяцев требуют выделить им бронетехнику для наступательных действий. Великобритания пообещала Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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