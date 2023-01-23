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В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек
В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек - РИА Новости, 23.01.2023
В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек
Деревянные перекрытия обрушились в двухэтажном доме из-за пожара в Волгограде, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:58
2023-01-23T10:58
2023-01-23T10:58
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Деревянные перекрытия обрушились в двухэтажном доме из-за пожара в Волгограде, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По информации ГУМЧС по Волгоградской области, двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Тракторозаводском районе Волгограда рано утром в понедельник. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По данным ведомства, из дома было эвакуировано девять жильцов, ликвидировать горение удалось в 6.22. Как сообщает прокуратура области, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года, из восьми квартир в доме жили только в трех. По данным ведомства, в пожаре погибла 45-летняя женщина, а жители еще двух квартир находятся в пункте временного размещения. По информации мэрии Волгограда, жильцов сгоревшего дома, которые нуждаются в жилье, заселят в муниципальное жилье.
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волгоград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек
Экстренные службы обнаружили тело женщины при разборе завалов после пожара в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Деревянные перекрытия обрушились в двухэтажном доме из-за пожара в Волгограде, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации
ГУМЧС по Волгоградской области
, двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Тракторозаводском районе Волгограда рано утром в понедельник. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По данным ведомства, из дома было эвакуировано девять жильцов, ликвидировать горение удалось в 6.22.
"Произошло обрушение деревянных перекрытий. При разборе завалов обнаружено тело женщины", - рассказали в экстренных службах.
Как сообщает прокуратура области, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года, из восьми квартир в доме жили только в трех.
По данным ведомства, в пожаре погибла 45-летняя женщина, а жители еще двух квартир находятся в пункте временного размещения. По информации мэрии Волгограда, жильцов сгоревшего дома, которые нуждаются в жилье, заселят в муниципальное жилье.