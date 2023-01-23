https://ria.ru/20230123/pozhar-1846719489.html

В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек

В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек - РИА Новости, 23.01.2023

В Волгограде при пожаре в аварийном жилом доме погиб человек

Деревянные перекрытия обрушились в двухэтажном доме из-за пожара в Волгограде, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:58

2023-01-23T10:58

2023-01-23T10:58

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Деревянные перекрытия обрушились в двухэтажном доме из-за пожара в Волгограде, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По информации ГУМЧС по Волгоградской области, двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Тракторозаводском районе Волгограда рано утром в понедельник. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По данным ведомства, из дома было эвакуировано девять жильцов, ликвидировать горение удалось в 6.22. Как сообщает прокуратура области, сгоревший дом был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года, из восьми квартир в доме жили только в трех. По данным ведомства, в пожаре погибла 45-летняя женщина, а жители еще двух квартир находятся в пункте временного размещения. По информации мэрии Волгограда, жильцов сгоревшего дома, которые нуждаются в жилье, заселят в муниципальное жилье.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844077774.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область