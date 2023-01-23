https://ria.ru/20230123/politsiya-1846907049.html
В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов
В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов - РИА Новости, 23.01.2023
В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов
Полицейские в подмосковных Люберцах поймали мужчину, пытавшегося скрыться от патрульного автомобиля: оказалось, что при себе у него было более 20 патронов,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:04
2023-01-23T19:04
2023-01-23T19:04
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские в подмосковных Люберцах поймали мужчину, пытавшегося скрыться от патрульного автомобиля: оказалось, что при себе у него было более 20 патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным главка, инцидент произошел 21 января в Люберцах. Во время патрулирования внимание полицейских привлек мужчина: он, увидев машину правоохранителей, "резко изменил направление движения". "При проверке данного гражданина, в ходе личного досмотра, изъято 22 предмета, внешне схожих с патронами. По результатам проведенных исследований установлено, что три предмета являются патронами калибра 7,62 миллиметра, изготовленные промышленным способом, пригодными к производству выстрелов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Остальные "изъятые предметы" будут исследованы в рамках уголовного дела. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, подытожил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20230123/sud-1846784544.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Россия
В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов
МВД Подмосковья: полицейские задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские в подмосковных Люберцах поймали мужчину, пытавшегося скрыться от патрульного автомобиля: оказалось, что при себе у него было более 20 патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным главка, инцидент произошел 21 января в Люберцах. Во время патрулирования внимание полицейских привлек мужчина: он, увидев машину правоохранителей, "резко изменил направление движения".
"При проверке данного гражданина, в ходе личного досмотра, изъято 22 предмета, внешне схожих с патронами. По результатам проведенных исследований установлено, что три предмета являются патронами калибра 7,62 миллиметра, изготовленные промышленным способом, пригодными к производству выстрелов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Остальные "изъятые предметы" будут исследованы в рамках уголовного дела.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, подытожил представитель пресс-службы.