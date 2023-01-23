https://ria.ru/20230123/politsiya-1846907049.html

В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов

В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов - РИА Новости, 23.01.2023

В Подмосковье задержали мужчину, хранившего при себе более 20 патронов

Полицейские в подмосковных Люберцах поймали мужчину, пытавшегося скрыться от патрульного автомобиля: оказалось, что при себе у него было более 20 патронов,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:04

2023-01-23T19:04

2023-01-23T19:04

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские в подмосковных Люберцах поймали мужчину, пытавшегося скрыться от патрульного автомобиля: оказалось, что при себе у него было более 20 патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным главка, инцидент произошел 21 января в Люберцах. Во время патрулирования внимание полицейских привлек мужчина: он, увидев машину правоохранителей, "резко изменил направление движения". "При проверке данного гражданина, в ходе личного досмотра, изъято 22 предмета, внешне схожих с патронами. По результатам проведенных исследований установлено, что три предмета являются патронами калибра 7,62 миллиметра, изготовленные промышленным способом, пригодными к производству выстрелов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Остальные "изъятые предметы" будут исследованы в рамках уголовного дела. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК, подытожил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20230123/sud-1846784544.html

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия