Оппозиция Молдавии обратилась в КС по вопросу индексации пенсий
Партия социалистов Молдавии обратилась в КС из-за индексации пенсий лишь на 14 процентов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14% при инфляции в 30%, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ранее объяснила решение властей не индексировать пенсии на 30% нехваткой средств в бюджете.
"Социалисты обратились в Конституционный суд с тем, чтобы проверить законность решения партии "Действие и солидарность" (кабмин сформирован из ее представителей - ред.) индексировать пенсии с 1 апреля на 14,4%, то есть меньше, чем размер инфляции на конец года в 33,8%", - сообщается на сайте партии.
Социалисты отмечают, что установление меньшей по сравнению с инфляцией индексации противоречит закону о государственной пенсионной системе, согласно которому, "коэффициент индексации представляет собой уровень инфляции на конец предыдущего года".
Представители Соцпартии выразили надежду на то, что Конституционный суд поддержит их обращение, учитывая, что и сам КС обратился к парламенту с просьбой индексировать зарплаты судьям КС на уровне инфляции.