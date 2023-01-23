https://ria.ru/20230123/pensii-1846893331.html

Оппозиция Молдавии обратилась в КС по вопросу индексации пенсий

Оппозиция Молдавии обратилась в КС по вопросу индексации пенсий - РИА Новости, 23.01.2023

Оппозиция Молдавии обратилась в КС по вопросу индексации пенсий

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14%... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:16

2023-01-23T18:16

2023-01-23T18:16

в мире

наталья гаврилица

молдавия

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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии обратилась в Конституционный суд, чтобы проверить законность решения властей проиндексировать пенсии в стране на 14% при инфляции в 30%, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ранее объяснила решение властей не индексировать пенсии на 30% нехваткой средств в бюджете. Социалисты отмечают, что установление меньшей по сравнению с инфляцией индексации противоречит закону о государственной пенсионной системе, согласно которому, "коэффициент индексации представляет собой уровень инфляции на конец предыдущего года". Представители Соцпартии выразили надежду на то, что Конституционный суд поддержит их обращение, учитывая, что и сам КС обратился к парламенту с просьбой индексировать зарплаты судьям КС на уровне инфляции.

https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наталья гаврилица, молдавия