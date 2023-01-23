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Во всем Пакистане отключилась электроэнергия - РИА Новости, 23.01.2023
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Во всем Пакистане отключилась электроэнергия
Во всем Пакистане отключилась электроэнергия - РИА Новости, 23.01.2023
Во всем Пакистане отключилась электроэнергия
Отключение электроэнергии по всем Пакистане произошло в понедельник после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:31
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Отключение электроэнергии по всем Пакистане произошло в понедельник после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики. "Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме",- сообщило министерство в Twitter. Отмечается, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании, власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций. Министр энергетики Хуррум Дастагир сообщил телеканалу Geo, что зимой энергоблоки временно отключаются по ночам для экономии затрат на топливо. "Когда системы были включены в 7.30 утра сегодня утром одна за другой, было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Произошло колебание напряжения, и системы были отключены одна за другой. Это не серьезный кризис", - сказал Дастагир.
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в мире, пакистан, geo, жкх
В мире, Пакистан, Geo, ЖКХ
08:31 23.01.2023 (обновлено: 08:32 23.01.2023)
 
Во всем Пакистане отключилась электроэнергия

Во всем Пакистане электроэнергия отключилась после сбоя в системе

© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Flickr / Jarjan
Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Отключение электроэнергии по всем Пакистане произошло в понедельник после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики.
"Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме",- сообщило министерство в Twitter.
Отмечается, что электроснабжение было восстановлено на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании, власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций.
Министр энергетики Хуррум Дастагир сообщил телеканалу Geo, что зимой энергоблоки временно отключаются по ночам для экономии затрат на топливо.
"Когда системы были включены в 7.30 утра сегодня утром одна за другой, было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду. Произошло колебание напряжения, и системы были отключены одна за другой. Это не серьезный кризис", - сказал Дастагир.
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