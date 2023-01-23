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Полицейские поймали участника нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве - РИА Новости, 23.01.2023
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Полицейские поймали участника нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве
Полицейские поймали участника нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве - РИА Новости, 23.01.2023
Полицейские поймали участника нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве
Полицейские поймали одного из участников разбойного нападения на телепродюсера, у которого год назад в Москве похитили около 14 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:23
2023-01-23T13:23
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские поймали одного из участников разбойного нападения на телепродюсера, у которого год назад в Москве похитили около 14 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении на телепродюсера", - сказала Волк, не раскрывая имени пострадавшего. По данным осведомленного источника РИА Новости, речь идет об ограблении дома создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева. Как в январе 2022 года рассказывал агентству источник в правоохранительных органах, продюсер обратился в полицию и заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Тогда злоумышленники в форме сотрудников спецслужб ворвались к нему в дом в новой Москве, угрожали пистолетом и шприцем, укол которым якобы приведет к мучительной смерти. Волк подтвердила, что нападение было совершено еще год назад. Помимо валюты злоумышленники прихватили трое наручных часов, общий ущерб - около 14 миллионов рублей, добавила она. "Сотрудниками уголовного розыска задержан один из подозреваемых, который скрывался в поселке Марушкинское - в квартире у своих родственников... По версии следствия, нападение злоумышленники спланировали заранее, купив в интернет-магазине макет пистолета. Похищенные деньги они успели потратить", - сказала Волк, отметив, что все это время он скрывался в Белоруссии. Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Фигурант арестован. Василий Григорьев родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.
https://ria.ru/20230116/ipatov-1845222858.html
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происшествия, ирина волк, москва, белоруссия, россия
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Белоруссия, Россия
13:23 23.01.2023
 
Полицейские поймали участника нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве

Полицейские поймали одного из участников нападения на создателя шоу "Куклы" в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские поймали одного из участников разбойного нападения на телепродюсера, у которого год назад в Москве похитили около 14 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении на телепродюсера", - сказала Волк, не раскрывая имени пострадавшего.
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По данным осведомленного источника РИА Новости, речь идет об ограблении дома создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева. Как в январе 2022 года рассказывал агентству источник в правоохранительных органах, продюсер обратился в полицию и заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Тогда злоумышленники в форме сотрудников спецслужб ворвались к нему в дом в новой Москве, угрожали пистолетом и шприцем, укол которым якобы приведет к мучительной смерти.
Волк подтвердила, что нападение было совершено еще год назад. Помимо валюты злоумышленники прихватили трое наручных часов, общий ущерб - около 14 миллионов рублей, добавила она.
"Сотрудниками уголовного розыска задержан один из подозреваемых, который скрывался в поселке Марушкинское - в квартире у своих родственников... По версии следствия, нападение злоумышленники спланировали заранее, купив в интернет-магазине макет пистолета. Похищенные деньги они успели потратить", - сказала Волк, отметив, что все это время он скрывался в Белоруссии.
Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Фигурант арестован.
Василий Григорьев родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.
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