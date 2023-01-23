https://ria.ru/20230123/mcdonalds-1846685030.html
В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда
В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда - РИА Новости, 23.01.2023
В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда
Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:56
2023-01-23T07:56
2023-01-23T07:58
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сказал журналистам, что основная задача компании - возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем - под новым локальным брендом. Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески "Мы открыты" на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск). Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда как "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер" и другие. В распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ТОО Food Solutions KZ говорится, что открытие ресторанов будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе открываются пять ресторанов в Алма-Ате. Согласно пресс-релизу, компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии.McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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РИА Новости
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в мире, казахстан, россия, алма-ата, кайрат, mcdonald's corporation, forbes
В мире, Казахстан, Россия, Алма-Ата, Кайрат, McDonald's Corporation, Forbes
07:56 23.01.2023 (обновлено: 07:58 23.01.2023)
В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда
Рестораны, работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, возобновляют работу без бренда
АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сказал журналистам, что основная задача компании - возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем - под новым локальным брендом.
Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты
, на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески "Мы открыты" на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск).
Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда как "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер" и другие.
В распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ТОО Food Solutions KZ говорится, что открытие ресторанов будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе открываются пять ресторанов в Алма-Ате. Согласно пресс-релизу, компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии.
"Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Мы намерены поддерживать наши позиции лидера в индустрии общественного питания. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя", - отметил Машанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат
Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году.
McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России
, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".