https://ria.ru/20230123/mcdonalds-1846685030.html

В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда

В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда - РИА Новости, 23.01.2023

В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу без бренда

Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:56

2023-01-23T07:56

2023-01-23T07:58

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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом McDonald's, в понедельник возобновляют работу без бренда, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Глава ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сказал журналистам, что основная задача компании - возобновить работу, возможно, без бренда, а в дальнейшем - под новым локальным брендом. Как передает корреспондент РИА Новости из Алма-Аты, на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески "Мы открыты" на казахском и русском языках. На дверях ресторана висит объявление, что заведение откроется в 10.00 (7.00 мск). Судя по информационным табло, ресторан предложит своим посетителям такие блюда как "Биф тейсти", "Чикен тейсти", "Гранд чизбургер", "Фиш бургер" и другие. В распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ТОО Food Solutions KZ говорится, что открытие ресторанов будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе открываются пять ресторанов в Алма-Ате. Согласно пресс-релизу, компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню, графике открытия остальных ресторанов и новом названии.McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20230120/nazarbaev-1846154965.html

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в мире, казахстан, россия, алма-ата, кайрат, mcdonald's corporation, forbes