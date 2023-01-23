В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Премию губернатора в размере 100 тысяч рублей впервые начнут вручать лучшим педагогам в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
В правительстве региона в понедельник на планерке обсудили программу Года педагога и наставника, объявленного президентом России в 2023 году.
"Впервые 20 лучшим педагогам будем вручать губернаторскую премию в размере 100 тысяч рублей. Премию регионального правительства - 50 тысяч - получат педагоги изо всех районов. Вводим поощрение учителям, которые подготовили стобалльников", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что, поскольку экономике региона остро необходимы инженерные кадры, Вятский университет и "Союз машиностроителей" предлагают внедрить стимул для учителей в тех школах, где дети выбирают для сдачи ЕГЭ по физике и профильной математике.
Кроме того, в Год педагога и наставника в Кировской области предлагается присваивать новым улицам имен выдающихся педагогов.
"О наших земляках должны знать все жители. Мы должны чтить память людей, внесших бесспорный вклад в развитие именно вятской земли", - подчеркнул губернатор Кировской области.
В правительстве региона в понедельник на планерке обсудили программу Года педагога и наставника, объявленного президентом России в 2023 году.
"Впервые 20 лучшим педагогам будем вручать губернаторскую премию в размере 100 тысяч рублей. Премию регионального правительства - 50 тысяч - получат педагоги изо всех районов. Вводим поощрение учителям, которые подготовили стобалльников", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что, поскольку экономике региона остро необходимы инженерные кадры, Вятский университет и "Союз машиностроителей" предлагают внедрить стимул для учителей в тех школах, где дети выбирают для сдачи ЕГЭ по физике и профильной математике.
Кроме того, в Год педагога и наставника в Кировской области предлагается присваивать новым улицам имен выдающихся педагогов.
"О наших земляках должны знать все жители. Мы должны чтить память людей, внесших бесспорный вклад в развитие именно вятской земли", - подчеркнул губернатор Кировской области.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.