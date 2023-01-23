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В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов - РИА Новости, 02.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:06 23.01.2023 (обновлено: 14:09 02.03.2023)
https://ria.ru/20230123/kirov-1855368219.html
В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов
В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов - РИА Новости, 02.03.2023
В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов
Премию губернатора в размере 100 тысяч рублей впервые начнут вручать лучшим педагогам в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.В... РИА Новости, 02.03.2023
2023-01-23T14:06
2023-03-02T14:09
год педагога и наставника
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Премию губернатора в размере 100 тысяч рублей впервые начнут вручать лучшим педагогам в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.В правительстве региона в понедельник на планерке обсудили программу Года педагога и наставника, объявленного президентом России в 2023 году."Впервые 20 лучшим педагогам будем вручать губернаторскую премию в размере 100 тысяч рублей. Премию регионального правительства - 50 тысяч - получат педагоги изо всех районов. Вводим поощрение учителям, которые подготовили стобалльников", - написал Соколов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что, поскольку экономике региона остро необходимы инженерные кадры, Вятский университет и "Союз машиностроителей" предлагают внедрить стимул для учителей в тех школах, где дети выбирают для сдачи ЕГЭ по физике и профильной математике.Кроме того, в Год педагога и наставника в Кировской области предлагается присваивать новым улицам имен выдающихся педагогов."О наших земляках должны знать все жители. Мы должны чтить память людей, внесших бесспорный вклад в развитие именно вятской земли", - подчеркнул губернатор Кировской области.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
кировская область
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кировская область
Год педагога и наставника, Кировская область

В Кировской области предложили присваивать новым улицам имена педагогов

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Премию губернатора в размере 100 тысяч рублей впервые начнут вручать лучшим педагогам в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.

В правительстве региона в понедельник на планерке обсудили программу Года педагога и наставника, объявленного президентом России в 2023 году.

"Впервые 20 лучшим педагогам будем вручать губернаторскую премию в размере 100 тысяч рублей. Премию регионального правительства - 50 тысяч - получат педагоги изо всех районов. Вводим поощрение учителям, которые подготовили стобалльников", - написал Соколов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что, поскольку экономике региона остро необходимы инженерные кадры, Вятский университет и "Союз машиностроителей" предлагают внедрить стимул для учителей в тех школах, где дети выбирают для сдачи ЕГЭ по физике и профильной математике.

Кроме того, в Год педагога и наставника в Кировской области предлагается присваивать новым улицам имен выдающихся педагогов.

"О наших земляках должны знать все жители. Мы должны чтить память людей, внесших бесспорный вклад в развитие именно вятской земли", - подчеркнул губернатор Кировской области.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаКировская область
 
 
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