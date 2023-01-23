https://ria.ru/20230123/donetsk-1846837818.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:57
2023-01-23T15:57
2023-01-23T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра