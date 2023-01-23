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Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:34

2023-01-23T09:34

2023-01-23T09:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 56 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На иловайском - один обстрел из ОТРК "Точка У". Выпустив 56 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Старомихайловка, Иловайск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.

донецкая народная республика

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, вооруженные силы украины, донбасс