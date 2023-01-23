https://ria.ru/20230123/dnepropetrovsk-1846927311.html

В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ

В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023

В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ

Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:39

2023-01-23T20:39

2023-01-23T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

михаил лысенко

днепропетровск

днепр (город)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". Заместитель мэра города Михаил Лысенко, в свою очередь, заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая. "По электроснабжению проблемы действительно есть. Водоканал и большинство наших котелен к этому готовы. Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять", — цитирует "Страна" Лысенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, михаил лысенко, днепропетровск, днепр (город)