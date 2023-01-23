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В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
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В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ
Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:39
2023-01-23T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
михаил лысенко
днепропетровск
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". Заместитель мэра города Михаил Лысенко, в свою очередь, заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая. "По электроснабжению проблемы действительно есть. Водоканал и большинство наших котелен к этому готовы. Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять", — цитирует "Страна" Лысенко.
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в мире, жкх, михаил лысенко, днепропетровск, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Михаил Лысенко, Днепропетровск, Днепр (город)
20:39 23.01.2023
 
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ

"Страна": в Днепропетровске не работает электротранспорт из-за отсутствия напряжения

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна".
"В Днепре с 18.10 (17.10 мск) остановили электротранспорт из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях", - говорится в сообщении издания. По их данным, местные власти сообщают, что увеличили количество автобусов на маршрутах трамваев и троллейбусов.
Заместитель мэра города Михаил Лысенко, в свою очередь, заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая.
"По электроснабжению проблемы действительно есть. Водоканал и большинство наших котелен к этому готовы. Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять", — цитирует "Страна" Лысенко.
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