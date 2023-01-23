https://ria.ru/20230123/dnepropetrovsk-1846927311.html
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ
Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:39
2023-01-23T20:39
2023-01-23T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
михаил лысенко
днепропетровск
днепр (город)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Электротранспорт в Днепропетровске остановлен из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщает украинское издание "Страна". Заместитель мэра города Михаил Лысенко, в свою очередь, заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая. "По электроснабжению проблемы действительно есть. Водоканал и большинство наших котелен к этому готовы. Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять", — цитирует "Страна" Лысенко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Днепропетровске перестали ходить трамваи и троллейбусы, пишут СМИ
"Страна": в Днепропетровске не работает электротранспорт из-за отсутствия напряжения