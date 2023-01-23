https://ria.ru/20230123/diskreditatsiya-1846927434.html

Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии

Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 23.01.2023

Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии

Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:40

2023-01-23T20:40

2023-01-23T23:59

специальная военная операция на украине

происшествия

эдвард бил (блогер)

авто

сергей жорин

россия

госдума рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769230584_0:84:2844:1684_1920x0_80_0_0_088e4d74633f0321cfd78373b9072be6.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.По словам юриста, полиция получила заявление на Била, отсидевшего в колонии за ДТП: его просят проверить из-за мема трехлетней давности."В данном случае нет и не может быть никакой дискредитации по многим причинам. Во-первых, этот мем трехлетней давности, во-вторых, насколько мне известно, Эдуард поддерживает происходящее, в-третьих, когда этот мем появился, статьи такой не было. Я думаю, что заявитель имеет какую-то личную неприязнь, данное заявление надуманно и не имеет никаких перспектив", — рассказал собеседник агентства. ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Пресненский суд Москвы сначала назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на год и два месяца.

https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html

россия

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, эдвард бил (блогер), авто, сергей жорин, россия, госдума рф, москва, audi a8, садовое кольцо (москва)