https://ria.ru/20230123/diskreditatsiya-1846927434.html
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 23.01.2023
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:40
2023-01-23T20:40
2023-01-23T23:59
специальная военная операция на украине
происшествия
эдвард бил (блогер)
авто
сергей жорин
россия
госдума рф
москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.По словам юриста, полиция получила заявление на Била, отсидевшего в колонии за ДТП: его просят проверить из-за мема трехлетней давности."В данном случае нет и не может быть никакой дискредитации по многим причинам. Во-первых, этот мем трехлетней давности, во-вторых, насколько мне известно, Эдуард поддерживает происходящее, в-третьих, когда этот мем появился, статьи такой не было. Я думаю, что заявитель имеет какую-то личную неприязнь, данное заявление надуманно и не имеет никаких перспектив", — рассказал собеседник агентства. ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Пресненский суд Москвы сначала назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на год и два месяца.
https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html
россия
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садовое кольцо (москва)
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Эдвард Бил (блогер), Авто, Сергей Жорин, Россия, Госдума РФ, Москва, Audi A8, Садовое кольцо (Москва)
20:40 23.01.2023 (обновлено: 23:59 23.01.2023)
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Адвокат Жорин заявил о проверке полицией блогера Била по делу о дискредитации ВС России