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Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/diskreditatsiya-1846927434.html
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 23.01.2023
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии
Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:40
2023-01-23T23:59
специальная военная операция на украине
происшествия
эдвард бил (блогер)
авто
сергей жорин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.По словам юриста, полиция получила заявление на Била, отсидевшего в колонии за ДТП: его просят проверить из-за мема трехлетней давности."В данном случае нет и не может быть никакой дискредитации по многим причинам. Во-первых, этот мем трехлетней давности, во-вторых, насколько мне известно, Эдуард поддерживает происходящее, в-третьих, когда этот мем появился, статьи такой не было. Я думаю, что заявитель имеет какую-то личную неприязнь, данное заявление надуманно и не имеет никаких перспектив", — рассказал собеседник агентства. ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Пресненский суд Москвы сначала назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на год и два месяца.
https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html
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происшествия, эдвард бил (блогер), авто, сергей жорин, россия, госдума рф, москва, audi a8, садовое кольцо (москва)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Эдвард Бил (блогер), Авто, Сергей Жорин, Россия, Госдума РФ, Москва, Audi A8, Садовое кольцо (Москва)
20:40 23.01.2023 (обновлено: 23:59 23.01.2023)
 
Полиция проводит проверку блогера Била по делу о дискредитации армии

Адвокат Жорин заявил о проверке полицией блогера Била по делу о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВидеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль)
Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била по делу о дискредитации российской армии, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
По словам юриста, полиция получила заявление на Била, отсидевшего в колонии за ДТП: его просят проверить из-за мема трехлетней давности.
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"В данном случае нет и не может быть никакой дискредитации по многим причинам. Во-первых, этот мем трехлетней давности, во-вторых, насколько мне известно, Эдуард поддерживает происходящее, в-третьих, когда этот мем появился, статьи такой не было. Я думаю, что заявитель имеет какую-то личную неприязнь, данное заявление надуманно и не имеет никаких перспектив", — рассказал собеседник агентства.
ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Пресненский суд Москвы сначала назначил Билу два года ограничения свободы, но после отмены кассацией приговора 21 марта отправил его в колонию на год и два месяца.
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