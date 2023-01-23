17:57 23.01.2023 (обновлено: 17:58 23.01.2023)
В Белоруссии появится новый отряд спецназа внутренних войск
МВД Белоруссии: в течение полугода в стране сформируют отряд спецназа внутренних войск
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Новый отряд спецназа внутренних войск МВД Белоруссии, который будет действовать в Гомельской области, планируется создать в течение полугода, сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
Ранее в одной из частей внутренних войск в Минске создали отряд специального назначения из военнослужащих запаса для возможной борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, которому дали название "Смерч". В прошлом году в Минске также создали новый отряд спецназа "Рысь", целями которого являются борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами.
"Мы предусматриваем в течение ближайшего полугодия создание еще одного отдельного подразделения специального назначения, которое будет выполнять аналогичные функции, но в привязке к южному направлению – в Гомельской области", - приводит его слова журнал "Спецназ" на сайте издательского дома "Беларусь сегодня".
По словам Карпенкова, во внутренних войсках 2023 год станет годом создания спецподразделений и развития их профессиональной подготовки.
"У нас замечательный учебный центр. Мы его реставрировали. Он станет центром специального назначения с огромной командой инструкторов, обладающих опытом участия в боевых действиях в Сирии, Ливии, Украине. Бесценные специалисты будут передавать свои знания бойцам отдельного отряда спецназначения "Рысь", обкатывать это подразделение, а потом стараться внедрить наработки во всех внутренних войсках, в том числе для солдат срочной службы", - сказал замминистра.
Ранее Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.