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Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 23.01.2023
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:31
2023-01-23T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "У нас очень хорошо продвигаются ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны, которые идут в Бахмуте. Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html
артемовск
донецкая народная республика
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в мире, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
12:31 23.01.2023
 
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"

Командир "Ахмата" Алаудинов: бои идут в восточной и южной частях Артемовска

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
"У нас очень хорошо продвигаются ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны, которые идут в Бахмуте. Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала.
Ранее в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 03:20Специальная военная операция на Украине
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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