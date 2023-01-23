https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 23.01.2023
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:31
2023-01-23T12:31
2023-01-23T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "У нас очень хорошо продвигаются ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны, которые идут в Бахмуте. Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_119:0:1964:1383_1920x0_80_0_0_7180644be1f25463dcaf0e8240ede23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"
Командир "Ахмата" Алаудинов: бои идут в восточной и южной частях Артемовска