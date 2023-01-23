https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846750268.html

Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"

Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 23.01.2023

Бои идут в восточной и южной частях Артемовска, сообщил командир "Ахмата"

Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:31

2023-01-23T12:31

2023-01-23T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бои в Артемовске (украинское название - Бахмут) идут в восточной и южной частях города, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "У нас очень хорошо продвигаются ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны, которые идут в Бахмуте. Там уже можно сказать, что бои идут в восточной и южной частях. Отрабатываются позиции и непосредственно в центре города, что говорит о том, что продвижение идет уже в направлении города. Скоро можно будет говорить об оперативном окружении тех подразделений, которые находятся там", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика