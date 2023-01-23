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Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T03:20
2023-01-23T03:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
киев
amnesty international
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в городе запечатлена военная техника. Он отметил, что в городе пустынно, большинство жилых домов повреждены. "Люди покинули город. Это очень пугающе - просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко", - сказал Росси. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Правозащитная организация Amnesty International в августе прошлого года выпустила доклад, в котором утверждалось, что украинские силы нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук после этого объявила об увольнении, назвав причиной несогласие с публикацией доклада. Российские военные неоднократно заявляли, что ВСУ размещают тяжелую технику и обустраивают боевые позиции в жилых кварталах.
https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, киев, amnesty international, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Amnesty International, Вооруженные силы Украины
03:20 23.01.2023
 
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске

Sky News показал кадры с украинской военной техникой среди жилых домов в Артемовске

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на окраине Артемовска
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на окраине Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в городе запечатлена военная техника.
"Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров", - сказал корреспондент телеканала Алекс Росси.
Он отметил, что в городе пустынно, большинство жилых домов повреждены. "Люди покинули город. Это очень пугающе - просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко", - сказал Росси.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Правозащитная организация Amnesty International в августе прошлого года выпустила доклад, в котором утверждалось, что украинские силы нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук после этого объявила об увольнении, назвав причиной несогласие с публикацией доклада.
Российские военные неоднократно заявляли, что ВСУ размещают тяжелую технику и обустраивают боевые позиции в жилых кварталах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевAmnesty InternationalВооруженные силы Украины
 
 
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