https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T03:20
2023-01-23T03:20
2023-01-23T03:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
киев
amnesty international
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в городе запечатлена военная техника. Он отметил, что в городе пустынно, большинство жилых домов повреждены. "Люди покинули город. Это очень пугающе - просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко", - сказал Росси. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Правозащитная организация Amnesty International в августе прошлого года выпустила доклад, в котором утверждалось, что украинские силы нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук после этого объявила об увольнении, назвав причиной несогласие с публикацией доклада. Российские военные неоднократно заявляли, что ВСУ размещают тяжелую технику и обустраивают боевые позиции в жилых кварталах.
https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, киев, amnesty international, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Amnesty International, Вооруженные силы Украины
Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Sky News показал кадры с украинской военной техникой среди жилых домов в Артемовске