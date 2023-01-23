https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846673378.html

Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске

Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023

Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске

Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T03:20

2023-01-23T03:20

2023-01-23T03:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

донецкая народная республика

киев

amnesty international

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корреспондент британского телеканала Sky News в ходе репортажа из Артемовска (украинское название - Бахмут) показал кадры, на которых среди жилых зданий в городе запечатлена военная техника. Он отметил, что в городе пустынно, большинство жилых домов повреждены. "Люди покинули город. Это очень пугающе - просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко", - сказал Росси. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Правозащитная организация Amnesty International в августе прошлого года выпустила доклад, в котором утверждалось, что украинские силы нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Глава украинского офиса организации Amnesty International Оксана Покальчук после этого объявила об увольнении, назвав причиной несогласие с публикацией доклада. Российские военные неоднократно заявляли, что ВСУ размещают тяжелую технику и обустраивают боевые позиции в жилых кварталах.

https://ria.ru/20230123/situatsiya-1846672408.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

киев

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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, киев, amnesty international, вооруженные силы украины