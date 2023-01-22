https://ria.ru/20230122/zaporozhe-1846604714.html
ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов
ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2023
ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов
Украинские войска превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:53
2023-01-22T15:53
2023-01-22T17:18
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожсталь
запорожтрансформатор
владимир рогов
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, речь идет о таких предприятиях, как "Запорожсталь" и "Запорожкокс", принадлежащих украинскому олигарху Ренату Ахметову, "Моторсич", "Запорожтрансформатор", "Искра", территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода. "По сути, режим Зеленского стремится использовать крупные заводы Запорожья по сценарию мариупольской "Азовстали", — пояснил Рогов.На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. Сейчас, по его словам, боевые действия сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя. По информации Минобороны, подразделения Восточного военного округа ведут успешное наступление на Запорожском направлении и смогли занять более выгодные рубежи и позиции.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр.
https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html
https://ria.ru/20230122/bespilotniki-1846604459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожсталь, запорожтрансформатор, владимир рогов, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожсталь, Запорожтрансформатор, Владимир Рогов, Запорожская область, Безопасность
15:53 22.01.2023 (обновлено: 17:18 22.01.2023)
ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов
Рогов заявил, что ВСУ превращают заводы Запорожья в оборонительные опорные пункты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Киевский режим осознает, что город Запорожье будет освобожден, поэтому готовит город к уличным боям. Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты", — сказал он.
По словам собеседника агентства, речь идет о таких предприятиях, как "Запорожсталь" и "Запорожкокс", принадлежащих украинскому олигарху Ренату Ахметову, "Моторсич", "Запорожтрансформатор", "Искра", территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода.
"По сути, режим Зеленского стремится использовать крупные заводы Запорожья по сценарию мариупольской "Азовстали", — пояснил Рогов.
На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. Сейчас, по его словам, боевые действия сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя. По информации Минобороны, подразделения Восточного военного округа ведут успешное наступление на Запорожском направлении и смогли занять более выгодные рубежи и позиции.
Запорожская область
стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России
. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр.