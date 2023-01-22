https://ria.ru/20230122/zaporozhe-1846604714.html

ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов

ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, заявил Рогов

Украинские войска превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:53

2023-01-22T15:53

2023-01-22T17:18

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожсталь

запорожтрансформатор

владимир рогов

запорожская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_52616ef8e68b10483105021d792629fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска превращают заводы в Запорожье в военные бункеры, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, речь идет о таких предприятиях, как "Запорожсталь" и "Запорожкокс", принадлежащих украинскому олигарху Ренату Ахметову, "Моторсич", "Запорожтрансформатор", "Искра", территории предприятия "Радиоприбор" и 77-го завода. "По сути, режим Зеленского стремится использовать крупные заводы Запорожья по сценарию мариупольской "Азовстали", — пояснил Рогов.На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. Сейчас, по его словам, боевые действия сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя. По информации Минобороны, подразделения Восточного военного округа ведут успешное наступление на Запорожском направлении и смогли занять более выгодные рубежи и позиции.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр.

https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html

https://ria.ru/20230122/bespilotniki-1846604459.html

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожье, запорожсталь, запорожтрансформатор, владимир рогов, запорожская область, безопасность