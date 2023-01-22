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При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека - РИА Новости, 22.01.2023
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При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека
При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека - РИА Новости, 22.01.2023
При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека
Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:42
2023-01-22T06:42
в мире
япония
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, звонок в противопожарные службы о возгорании в жилом комплексе недалеко от железнодорожной станции Кобе поступил около 01.30 по местному времени (19.30 субботы мск). Пожар удалось потушить только спустя три часа. На первом этаже трехэтажного здания обнаружены тела четверых погибших. Еще четверо человек в возрасте от 40 до 70 лет госпитализированы. Они без сознания и в критическом состоянии.
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в мире, япония
В мире, Япония
06:42 22.01.2023
 
При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека

NHK: при пожаре в японском Кобе погибли не менее четырех человек, еще четверо без сознания

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии, передает телеканал NHK.
По данным местной полиции, звонок в противопожарные службы о возгорании в жилом комплексе недалеко от железнодорожной станции Кобе поступил около 01.30 по местному времени (19.30 субботы мск).
Люди на затопленной улице на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
06:34
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35
Пожар удалось потушить только спустя три часа. На первом этаже трехэтажного здания обнаружены тела четверых погибших. Еще четверо человек в возрасте от 40 до 70 лет госпитализированы. Они без сознания и в критическом состоянии.
 
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