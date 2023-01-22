https://ria.ru/20230122/yaponiya-1846538516.html

При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека

При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека - РИА Новости, 22.01.2023

При пожаре в японском Кобе погибли четыре человека

Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии,... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T06:42

2023-01-22T06:42

2023-01-22T06:42

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япония

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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом комплексе в японском городе Кобе: погибли четыре человека, еще четверо без сознания в критическом состоянии, передает телеканал NHK. По данным местной полиции, звонок в противопожарные службы о возгорании в жилом комплексе недалеко от железнодорожной станции Кобе поступил около 01.30 по местному времени (19.30 субботы мск). Пожар удалось потушить только спустя три часа. На первом этаже трехэтажного здания обнаружены тела четверых погибших. Еще четверо человек в возрасте от 40 до 70 лет госпитализированы. Они без сознания и в критическом состоянии.

https://ria.ru/20230122/filippiny-1846538252.html

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в мире, япония