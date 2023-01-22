https://ria.ru/20230122/vzyatka-1846592884.html

Прокуратура рассказала о задержании замминистра инфраструктуры Украины

Прокуратура рассказала о задержании замминистра инфраструктуры Украины - РИА Новости, 22.01.2023

Прокуратура рассказала о задержании замминистра инфраструктуры Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:30

2023-01-22T14:30

2023-01-22T15:26

в мире

украина

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов группы во взятке на 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Василии Лозинском, который был заместителем главы минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре 2022 года после слияния министерств стал заместителем министра инфраструктуры Александра Кубракова. "21 января 2023 года по процессуальному руководству прокуроров САП детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники", - говорится в Telegram-канале САП. По данным прокуратуры, во время проведения обысков в офисе предпринимателей были обнаружены и изъяты 920 тысяч гривен (почти 25 тысяч долларов) и 38,7 тысячи долларов. По предварительным данным, правовая квалификация действий подозреваемых – часть 4 статьи 368 "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", часть 5 статьи 191 "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

https://ria.ru/20230122/dannye-1846577630.html

https://ria.ru/20230105/odessa-1843151832.html

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в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)