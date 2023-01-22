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На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского - РИА Новости, 22.01.2023
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На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского
На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского - РИА Новости, 22.01.2023
На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского
Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:24
2023-01-22T18:24
украина
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее в воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Василии Лозинском. "Сегодня решением кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры… Его задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - написал Кубраков на своей странице в соцсети. Он отметил, что поручил команде мининфраструктуры начать проверку всех действующих проектов минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.
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украина, сша, в мире
Украина, США, В мире
18:24 22.01.2023
 
На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского

Правительство Украины уволило подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Ранее в воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов.
По данным украинских СМИ, речь идет о Василии Лозинском.
"Сегодня решением кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры… Его задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - написал Кубраков на своей странице в соцсети.
Он отметил, что поручил команде мининфраструктуры начать проверку всех действующих проектов минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.
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