https://ria.ru/20230122/uvolnenie-1846629632.html

На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского

На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского - РИА Новости, 22.01.2023

На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра Лозинского

Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:24

2023-01-22T18:24

2023-01-22T18:24

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кабмин Украины уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее в воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Василии Лозинском. "Сегодня решением кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры… Его задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - написал Кубраков на своей странице в соцсети. Он отметил, что поручил команде мининфраструктуры начать проверку всех действующих проектов минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, сша, в мире