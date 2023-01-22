https://ria.ru/20230122/ugol-1846633226.html

В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции - РИА Новости, 22.01.2023

В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:00

2023-01-22T19:00

2023-01-22T19:00

великобритания

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. "Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций... Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", - говорится в сообщении National Grid в Twitter. Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".

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великобритания

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, twitter