https://ria.ru/20230122/ugol-1846633226.html
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции - РИА Новости, 22.01.2023
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:00
2023-01-22T19:00
2023-01-22T19:00
великобритания
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. "Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций... Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", - говорится в сообщении National Grid в Twitter. Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, twitter
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
Британский National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные станции