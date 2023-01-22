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В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции - РИА Новости, 22.01.2023
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В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции - РИА Новости, 22.01.2023
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. "Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций... Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", - говорится в сообщении National Grid в Twitter. Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".
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великобритания, twitter
Великобритания, Twitter
19:00 22.01.2023
 
В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

Британский National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные станции

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции.
"Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций... Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", - говорится в сообщении National Grid в Twitter.
Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".
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