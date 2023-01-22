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В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/svet-1846652904.html
В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью
В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью - РИА Новости, 22.01.2023
В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью
Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:05
2023-01-22T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
одесская область
украина
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к стабилизационным отключениям, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, с 8.00 (мск) область может перейти к стабилизационным отключениям "при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что повреждены больше половины энергетических объектов страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, денис шмыгаль, одесская область, украина, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
22:05 22.01.2023
 
В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью

В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света из-за дефицита в энергосистеме

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к стабилизационным отключениям, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
"В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Лимит с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (8.00 мск) – 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света", - написал Братчук в своем телеграм-канале.
По его словам, с 8.00 (мск) область может перейти к стабилизационным отключениям "при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что повреждены больше половины энергетических объектов страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
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