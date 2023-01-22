https://ria.ru/20230122/svet-1846652904.html

В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью

В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью - РИА Новости, 22.01.2023

В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью

Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:05

2023-01-22T22:05

2023-01-22T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

одесская область

украина

вооруженные силы рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к стабилизационным отключениям, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, с 8.00 (мск) область может перейти к стабилизационным отключениям "при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что повреждены больше половины энергетических объектов страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, одесская область, украина, вооруженные силы рф, владимир зеленский