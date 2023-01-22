В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света ночью
В Одесской области сообщили об экстренных отключениях света из-за дефицита в энергосистеме
Трансформаторная площадка . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Экстренные отключения света будут применяться в Одесской области с полуночи до 8.00 (мск) из-за значительного дефицита в энергосистеме, после возможен переход к стабилизационным отключениям, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
"В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Лимит с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (8.00 мск) – 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света", - написал Братчук в своем телеграм-канале.
По его словам, с 8.00 (мск) область может перейти к стабилизационным отключениям "при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что повреждены больше половины энергетических объектов страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.