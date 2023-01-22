https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846540036.html
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода - РИА Новости, 22.01.2023
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода
Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:20
2023-01-22T07:20
2023-01-22T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
стаханов
сцкк
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, накануне вечером, в 22:52, украинская армия выпустила по городу шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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луганская народная республика
стаханов
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происшествия, луганская народная республика, стаханов, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Стаханов, СЦКК
07:20 22.01.2023 (обновлено: 11:42 22.01.2023)
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода
Обстрел Стаханова в ЛНР привел к разрушению профилактория машиностроительного завода