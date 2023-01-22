https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846540036.html

Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода

Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода - РИА Новости, 22.01.2023

Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода

Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T07:20

2023-01-22T07:20

2023-01-22T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

стаханов

сцкк

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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, накануне вечером, в 22:52, украинская армия выпустила по городу шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html

луганская народная республика

стаханов

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происшествия, луганская народная республика, стаханов, сцкк