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Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846540036.html
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода - РИА Новости, 22.01.2023
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода
Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:20
2023-01-22T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
стаханов
сцкк
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, накануне вечером, в 22:52, украинская армия выпустила по городу шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html
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происшествия, луганская народная республика, стаханов, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Стаханов, СЦКК
07:20 22.01.2023 (обновлено: 11:42 22.01.2023)
 
Обстрел Стаханова привел к разрушению профилактория завода

Обстрел Стаханова в ЛНР привел к разрушению профилактория машиностроительного завода

© Фото : Администрации города Стаханова/TelegramПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Администрации города Стаханова/Telegram
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по городу Стаханову пришелся по территории машиностроительного завода, есть разрушения, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода", — говорится в публикации.
По информации ведомства, накануне вечером, в 22:52, украинская армия выпустила по городу шесть ракет из американской РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСтахановСЦКК
 
 
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