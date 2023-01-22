https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846534678.html

Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T05:17

2023-01-22T05:17

2023-01-22T05:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

сша

стаханов

родион мирошник

сцкк

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее экс-глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

россия

луганская народная республика

сша

стаханов

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происшествия, россия, луганская народная республика, сша, стаханов, родион мирошник, сцкк, bae systems, lockheed martin