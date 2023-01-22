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Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T05:17
2023-01-22T05:17
2023-01-22T05:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
сша
стаханов
родион мирошник
сцкк
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее экс-глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
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Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в ЛНР