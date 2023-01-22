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Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846534678.html
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T05:17
2023-01-22T05:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
сша
стаханов
родион мирошник
сцкк
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее экс-глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
россия
луганская народная республика
сша
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происшествия, россия, луганская народная республика, сша, стаханов, родион мирошник, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, США, Стаханов, Родион Мирошник, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
05:17 22.01.2023
 
Украинские боевики обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее экс-глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.52 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаСШАСтахановРодион МирошникСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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