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Российские военные уничтожили американскую РЛС на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили американскую РЛС на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.01.2023
Российские военные уничтожили американскую РЛС на Херсонском направлении
На Херсонском направлении уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:35
2023-01-22T14:35
2023-01-22T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На Херсонском направлении уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:35 22.01.2023 (обновлено: 14:42 22.01.2023)
Российские военные уничтожили американскую РЛС на Херсонском направлении
Минобороны России: на Херсонском направлении уничтожена американская РЛС AN/ТPQ-36