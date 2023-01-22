https://ria.ru/20230122/slovakiya-1846532691.html

Референдум в Словакии признают недействительным

Референдум в Словакии признают недействительным - РИА Новости, 22.01.2023

Референдум в Словакии признают недействительным

Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:02

2023-01-22T04:02

2023-01-22T13:19

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ПРАГА, 22 янв — РИА Новости. Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики. Это восьмой подобный случай в 30-летней истории самостоятельной республики. По неофициальным данным статуправления, 97 процентов проголосовавших поддержали изменения в конституции. Официальные результаты референдума должны опубликовать в воскресенье. Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии "Курс — социальная демократия", собравшей в 2022 году под петицией об этом подписи свыше 380 тысяч человек. В референдуме не принял участие ни один из высших руководителей республики — ни президент, ни спикер парламента, ни исполняющий обязанности премьера. Это уже девятый референдум в 30-летней истории самостоятельной Словакии, из предыдущих из-за слабой явки лишь один признали действительным — о вступлении республики в Евросоюз (2003 год). В нем участвовали 52,15 процента избирателей. Почти все остальные были посвящены внутренним проблемам.

https://ria.ru/20230120/otvetstvennost-1846330696.html

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