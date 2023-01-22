https://ria.ru/20230122/slovakiya-1846532691.html
Референдум в Словакии признают недействительным
Референдум в Словакии признают недействительным - РИА Новости, 22.01.2023
Референдум в Словакии признают недействительным
Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T04:02
2023-01-22T04:02
2023-01-22T13:19
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ПРАГА, 22 янв — РИА Новости. Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на государственное управление статистики. Это восьмой подобный случай в 30-летней истории самостоятельной республики. По неофициальным данным статуправления, 97 процентов проголосовавших поддержали изменения в конституции. Официальные результаты референдума должны опубликовать в воскресенье. Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии "Курс — социальная демократия", собравшей в 2022 году под петицией об этом подписи свыше 380 тысяч человек. В референдуме не принял участие ни один из высших руководителей республики — ни президент, ни спикер парламента, ни исполняющий обязанности премьера. Это уже девятый референдум в 30-летней истории самостоятельной Словакии, из предыдущих из-за слабой явки лишь один признали действительным — о вступлении республики в Евросоюз (2003 год). В нем участвовали 52,15 процента избирателей. Почти все остальные были посвящены внутренним проблемам.
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в мире, словакия
04:02 22.01.2023 (обновлено: 13:19 22.01.2023)
Референдум в Словакии признают недействительным
ТА3: очередной референдум в Словакии признают недействительным из-за низкой явки
ПРАГА, 22 янв — РИА Новости.
Референдум об изменениях в Конституции Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщил братиславский телеканал ТА3
со ссылкой на государственное управление статистики. Это восьмой подобный случай в 30-летней истории самостоятельной республики.
"По предварительным подсчетам, в референдуме 21 января 2023 года о внесении изменений в Конституцию для возможности досрочно прекращать полномочия парламента приняли участие около 27,26 процента граждан. Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 миллиона жителей республики. Таким образом, результаты данного референдума будут считаться недействительными", — говорится в сообщении.
По неофициальным данным статуправления, 97 процентов проголосовавших поддержали изменения в конституции. Официальные результаты референдума должны опубликовать в воскресенье.
Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии "Курс — социальная демократия", собравшей в 2022 году под петицией об этом подписи свыше 380 тысяч человек. В референдуме не принял участие ни один из высших руководителей республики — ни президент, ни спикер парламента, ни исполняющий обязанности премьера.
Это уже девятый референдум в 30-летней истории самостоятельной Словакии, из предыдущих из-за слабой явки лишь один признали действительным — о вступлении республики в Евросоюз (2003 год). В нем участвовали 52,15 процента избирателей. Почти все остальные были посвящены внутренним проблемам.