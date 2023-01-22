https://ria.ru/20230122/samolet-1846639409.html

В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту

В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту - РИА Новости, 22.01.2023

В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту

Пассажирский самолет Boeing 738 авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венезилос" в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:52

2023-01-22T19:52

2023-01-22T19:52

в мире

афины

польша

ryanair

нато

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

АФИНЫ, 22 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 738 авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венезилос" в сопровождении двух истребителей F-16 после сообщения о бомбе на борту, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Самолет совершал рейс по маршруту "Катовицы - Афины". На его борту находилось 192 человека. Во время полета поступило предупреждение о бомбе на борту. Были приведены в действие все предусмотренные наземные и воздушные протоколы. В штаб-квартире НАТО была объявлена тревога. Венгерским истребителям и греческим F-16 было приказано сопровождать пассажирский самолет, сообщает телеканал. Согласно информации управления гражданской авиации, самолет приземлился в 17.45 (18.45 мск). Его поставили на спецстоянку, пассажиров высадили. Специалисты проверят самолет на наличие взрывных устройств.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844966838.html

https://ria.ru/20230119/argentina-1845863849.html

афины

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афины, польша, ryanair, нато, f-16