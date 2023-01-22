https://ria.ru/20230122/samolet-1846639409.html
В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту
В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту - РИА Новости, 22.01.2023
В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту
Пассажирский самолет Boeing 738 авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венезилос" в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:52
2023-01-22T19:52
2023-01-22T19:52
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АФИНЫ, 22 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 738 авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венезилос" в сопровождении двух истребителей F-16 после сообщения о бомбе на борту, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Самолет совершал рейс по маршруту "Катовицы - Афины". На его борту находилось 192 человека. Во время полета поступило предупреждение о бомбе на борту. Были приведены в действие все предусмотренные наземные и воздушные протоколы. В штаб-квартире НАТО была объявлена тревога. Венгерским истребителям и греческим F-16 было приказано сопровождать пассажирский самолет, сообщает телеканал. Согласно информации управления гражданской авиации, самолет приземлился в 17.45 (18.45 мск). Его поставили на спецстоянку, пассажиров высадили. Специалисты проверят самолет на наличие взрывных устройств.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844966838.html
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в мире, афины, польша, ryanair, нато, f-16
В мире, Афины, Польша, Ryanair, НАТО, F-16
В Афинах пассажирский самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту
ERT: в Афинах пассажирский самолет Boeing 738 приземлился после сообщения о бомбе на борту