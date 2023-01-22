15:12 22.01.2023 (обновлено: 15:54 22.01.2023)
Медведев высказался об итогах встречи НАТО в Рамштайне
Медведев: в случае затяжного конфликта может сложиться новый военный альянс
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Итоги встречи НАТО на базе Рамштайн говорят о том, что Запад еще долго будет поставлять оружие на Украину, чтобы таким образом измотать Россию, но в результате затяжной конфликт может привести к созданию нового антиамериканского военного альянса, считает заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше — уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", — написал он в Telegram-канале.
Во-вторых, по словам Медведева, если конфликт окажется затяжным, в какой-то момент сложится новый военный союз из тех стран, которых "достали американцы и свора их кастрированных псов".
"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", — заключил он.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины. Одним из вопросов была поставка Киеву немецких танков Leopard, но здесь союзникам не удалось прийти к единому мнению. Новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлину нужно взвесить все аргументы и он не может сказать, когда и какое решение будет принято по танкам. Тем не менее, пообещал Писториус, Германия продолжит направлять на Украину другое оборудование и оружие, в том числе противовоздушные комплексы Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard.
Москва неоднократно заявляла, что Запад, накачивая киевский режим оружием, играет с огнем. Как отмечали в Кремле, поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.