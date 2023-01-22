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Вице-премьер Белоруссии заявил о преимуществе фиксированных цен на газ - РИА Новости, 22.01.2023
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Вице-премьер Белоруссии заявил о преимуществе фиксированных цен на газ
Вице-премьер Белоруссии заявил о преимуществе фиксированных цен на газ - РИА Новости, 22.01.2023
Вице-премьер Белоруссии заявил о преимуществе фиксированных цен на газ
Фиксированная цена на газ на три года вперед – большое конкурентное преимущество для экономики Белоруссии, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:54
2023-01-22T23:54
экономика
роман головченко
белоруссия
минск
москва
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Фиксированная цена на газ на три года вперед – большое конкурентное преимущество для экономики Белоруссии, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года. "Ранее, как вы знаете, каждый год мы возвращались к этому вопросу (стоимости поставок газа – ред.). Сейчас мы твердо знаем, что будет в ближайшие три года. Это будут комфортные условия, с учетом тех условий, которые сегодня предлагаются для бизнеса в Европе или близлежащих странах – конечно же, мы имеем очень большое конкурентное преимущество", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.
https://ria.ru/20221220/gaz-1839936665.html
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экономика, роман головченко, белоруссия, минск, москва
Экономика, Роман Головченко, Белоруссия, Минск, Москва
23:54 22.01.2023
 
Вице-премьер Белоруссии заявил о преимуществе фиксированных цен на газ

Вице-премьер Белоруссии Пархомчик заявил о преимуществе фиксированных цен на газ

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Фиксированная цена на газ на три года вперед – большое конкурентное преимущество для экономики Белоруссии, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Премьер Белоруссии рассказал о ценах на российский газ в 2023 году
"Ранее, как вы знаете, каждый год мы возвращались к этому вопросу (стоимости поставок газа – ред.). Сейчас мы твердо знаем, что будет в ближайшие три года. Это будут комфортные условия, с учетом тех условий, которые сегодня предлагаются для бизнеса в Европе или близлежащих странах – конечно же, мы имеем очень большое конкурентное преимущество", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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