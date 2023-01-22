Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846651275.html
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.01.2023
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
Частный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области, в результате четыре человека попали в больницу, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:45
2023-01-22T21:45
происшествия
пензенская область
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области, в результате четыре человека попали в больницу, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме на улице Центральная в селе Казанская Арчада поступило в 01.24 мск. "Сгорела кровля с последующим обрушением, выгорело внутри по всей площади кирпичного дома размером 16 на 13 метров, крытого железом по деревянной обрешетке. Пострадали мужчины 1973, 1998 и 2002 годов рождения, женщина 1976 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу №5 (в Пензе)", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причины возгорания выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846646582.html
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846555490.html
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:45 22.01.2023
 
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме

МЧС: в Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области, в результате четыре человека попали в больницу, сообщили в областном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в доме на улице Центральная в селе Казанская Арчада поступило в 01.24 мск.
Пожар на улице Урожайной в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 20:53
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
"Сгорела кровля с последующим обрушением, выгорело внутри по всей площади кирпичного дома размером 16 на 13 метров, крытого железом по деревянной обрешетке. Пострадали мужчины 1973, 1998 и 2002 годов рождения, женщина 1976 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу №5 (в Пензе)", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Причины возгорания выясняются, добавили в ведомстве.
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 09:49
В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре
 
ПроисшествияПензенская областьПензаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала