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В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 22.01.2023
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
Частный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области, в результате четыре человека попали в больницу, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:45
2023-01-22T21:45
2023-01-22T21:45
происшествия
пензенская область
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в Каменском районе Пензенской области, в результате четыре человека попали в больницу, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме на улице Центральная в селе Казанская Арчада поступило в 01.24 мск. "Сгорела кровля с последующим обрушением, выгорело внутри по всей площади кирпичного дома размером 16 на 13 метров, крытого железом по деревянной обрешетке. Пострадали мужчины 1973, 1998 и 2002 годов рождения, женщина 1976 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу №5 (в Пензе)", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Причины возгорания выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846646582.html
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происшествия, пензенская область, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Пенза, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме
МЧС: в Пензенской области четыре человека пострадали при пожаре в частном доме