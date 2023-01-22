Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/podozrevaemyy-1846654152.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении - РИА Новости, 22.01.2023
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину, который расчленил своего знакомого и оставил части тела в четырех пакетах в частной бане в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:20
2023-01-22T22:20
происшествия
всеволожск
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину, который расчленил своего знакомого и оставил части тела в четырех пакетах в частной бане в городе Всеволожск, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В субботу в полицию поступило сообщение, что в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске лежит расчлененное тело. На месте преступления были обнаружили накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины. По данным полиции, установлена личность погибшего, им оказался 38-летний житель Всеволожска. "В одном из домов в деревне Кальтино задержали находящегося в гостях в состоянии алкогольного опьянения 55-летнего мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Ленобласти поставила ход расследования на контроль.
https://ria.ru/20230121/politsiya-1846500224.html
всеволожск
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, всеволожск, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:20 22.01.2023
 
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении

МВД: в Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении тела в бане

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину, который расчленил своего знакомого и оставил части тела в четырех пакетах в частной бане в городе Всеволожск, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В субботу в полицию поступило сообщение, что в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске лежит расчлененное тело. На месте преступления были обнаружили накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины. По данным полиции, установлена личность погибшего, им оказался 38-летний житель Всеволожска.
"В одном из домов в деревне Кальтино задержали находящегося в гостях в состоянии алкогольного опьянения 55-летнего мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Ленобласти поставила ход расследования на контроль.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 19:24
МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции
 
ПроисшествияВсеволожскЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала