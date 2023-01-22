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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении - РИА Новости, 22.01.2023

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве и расчленении

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину, который расчленил своего знакомого и оставил части тела в четырех пакетах в частной бане в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:20

2023-01-22T22:20

2023-01-22T22:20

происшествия

всеволожск

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчину, который расчленил своего знакомого и оставил части тела в четырех пакетах в частной бане в городе Всеволожск, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В субботу в полицию поступило сообщение, что в бане у дома на проспекте Некрасова во Всеволожске лежит расчлененное тело. На месте преступления были обнаружили накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины. По данным полиции, установлена личность погибшего, им оказался 38-летний житель Всеволожска. "В одном из домов в деревне Кальтино задержали находящегося в гостях в состоянии алкогольного опьянения 55-летнего мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Ленобласти поставила ход расследования на контроль.

https://ria.ru/20230121/politsiya-1846500224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, всеволожск, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)